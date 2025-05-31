Красивий водоспад за пів години їзди від Житомира

Неймовірний водоспад зі скелями за 30 хвилин їзди від Житомира
В Україну потроху повертається спека. На щастя, неподалік Житомира є неймовірний водоспад, де можна освіжитись та відновити сили.
Редакція Новини.LIVE розповідає про водоспад Вчелька, розташований всього за пів години їзди від Житомира.
Чому варто відвідати водоспад Вчелька
Водоспад розташований на річці Гнилоп'ять, в урочищі Шумське, що між селами Сінгури, Головенка та Перлявка. Його було названо на честь житомирського лікаря та мецената Франца Вчельки, якому належав хутір з водоспадом.
Його висота сягає 10 метрів, а ширина — 40 метрів. Він складається з каскаду із трьох скельних уступів загальною довжиною 60—80 м.
На висоті 30 метрів над водоспадом здіймається гора Крашевського.
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