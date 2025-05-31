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Неймовірний водоспад зі скелями за 30 хвилин їзди від Житомира

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Дата публікації: 31 травня 2025 15:22
Красивий водоспад за пів години їзди від Житомира
Водоспад Вчелька. Фото: discover.ua

В Україну потроху повертається спека. На щастя, неподалік Житомира є неймовірний водоспад, де можна освіжитись та відновити сили.

Редакція Новини.LIVE розповідає про водоспад Вчелька, розташований всього за пів години їзди від Житомира.

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Чому варто відвідати водоспад Вчелька

Водоспад розташований на річці Гнилоп'ять, в урочищі Шумське, що між селами Сінгури, Головенка та Перлявка. Його було названо на честь житомирського лікаря та мецената Франца Вчельки, якому належав хутір з водоспадом.

Його висота сягає 10 метрів, а ширина — 40 метрів. Він складається з каскаду із трьох скельних уступів загальною довжиною 60—80 м.  

Неймовірний водоспад зі скелями за 30 хвилин їзди від Житомира - фото 1
Водоспад Вчелька. Фото: Roman Hezha

На висоті 30 метрів над водоспадом здіймається гора Крашевського. 

Нагадаємо, ми розповідали, де недалеко від Києва можна порибалити. Також блогер радив цікаві локації в Києві, які можна подивитись за 1 день.

подорож літо природа Україна туризм спека
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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