Красивый водопад за полчаса езды от Житомира

Водопад Вчелька. Фото: discover.ua

В Украину понемногу возвращается жара. К счастью, недалеко от Житомира есть невероятный водопад, где можно освежиться и восстановить силы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о водопаде Вчелька, расположенном всего в получасе езды от Житомира.

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Почему стоит посетить водопад Вчелька

Водопад расположен на реке Гнилопять, в урочище Шумское, что между селами Сингуры, Головенка и Перлявка. Он был назван в честь житомирского врача и мецената Франца Вчельки, которому принадлежал хутор с водопадом.

Его высота достигает 10 метров, а ширина — 40 метров. Он состоит из каскада из трех скальных уступов общей длиной 60-80 м.

Водопад Вчелька. Фото: Roman Hezha

На высоте 30 метров над водопадом возвышается гора Крашевского.

Напомним, мы рассказывали, где недалеко от Киева можно порыбачить. Также блогер советовал интересные локации в Киеве, которые можно посмотреть за 1 день.