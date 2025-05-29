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Ідеальне місце для рибалки — озеро за 20 хвилин їзди від Києва

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Дата публікації: 29 травня 2025 14:18
Неймовірне озеро в 20 хвилинах від метро "Теремки"
Озеро Нижнє. Фото: З відкритих джерел

Вже цієї неділі в Україну прийде літо і після сезону рясних дощів країну накриє спека. На щастя, неподалік Києва є чарівне озеро, де можна насолодитися тишею, свіжим повітрям і вдало порибалити.

Редакція Новини.LIVE розповідає про Озеро Нижнє, розташоване всього за 20 хвилин їзди від Києва.

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Водойма знаходиться в селі Круглик у Бучанському районі Київської області. За порядком на території озера слідкує рибопромислове підприємство.

На цій локації є все необхідне для літнього відпочинку —мангали, урни, туалети, дитячий майданчик та парковка.

Частина пляжу вкрита соснами, дубами та вербами. Під деревами буде ідеально заховатися від пекучого сонечка.

На озері можна порибалити за окрему плату, проте купатися тут заборонено. 

Дорога від станції метро "Теремки" до озера займає орієнтовно 15-20 хвилин.

Ідеальне місце для рибалки — озеро за 20 хвилин їзди від Києва - фото 1
Як дістатись до озера Нижнє. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали про африканський "Дубай". Також блогер радив цікаві локації в Києві, які можна подивитись за 1 день.

відпочинок літо пляж туризм риболовля
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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