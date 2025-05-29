Невероятное озеро в 20 минутах от метро "Теремки"

Озеро Нижнее. Фото: Из открытых источников

Уже в это воскресенье в Украину придет лето и после сезона обильных дождей страну накроет жара. К счастью, неподалеку от Киева есть волшебное озеро, где можно насладиться тишиной, свежим воздухом и удачно порыбачить.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об Озере Нижнее, расположенном всего в 20 минутах езды от Киева.

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Водоем находится в селе Круглик в Бучанском районе Киевской области. За порядком на территории озера следит рыбопромышленное предприятие.

На этой локации есть все необходимое для летнего отдыха — мангалы, урны, туалеты, детская площадка и парковка.

Часть пляжа покрыта соснами, дубами и ивами. Под деревьями будет идеально спрятаться от палящего солнышка.

На озере можно порыбачить за отдельную плату, однако купаться здесь запрещено.

Дорога от станции метро "Теремки" до озера занимает ориентировочно 15-20 минут.

Как добраться до озера Нижнее. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы рассказывали об африканском "Дубае". Также блогер советовал интересные локации в Киеве, которые можно посмотреть за 1 день.