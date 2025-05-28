McDonald's в Монако — як виглядає та яке меню

Меню McDonald's. Фото: pexels.com

Туристка з Британії вперше побувала в McDonald's у одній з найрозкішніших країн світу — Монако. Жінка була вражена різноманіттям страв.

Відповідне відео вона опублікувала в Instagram.

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Розкішне меню в McDonald's

Монако є синонімом розкоші — шикарні ресторани, Гран-прі, яхти та найдорожча у світі нерухомість. Попри це, в країні є два заклади швидкого харчування McDonald's. Один з них розташований в Монте-Карло, а інший в Монако.

Одна з туристок провела коротеньку екскурсію McDonald's у Монако. Цей заклад вразив мандрівницю вже буквально біля входу. Усередині є прилавок із величезним вибором випічки — пончики, чізкейки, кекси, печиво та макарони.

В закладі діяла також вигідна пропозиція — три бургери, картопля та напій всього за шість євро. Решта меню було звичне.

Туристка була у захваті від макарон у фірмовій коробці, кави з льодом і вершками, якими вона насолодилася на затишній терасі міста через розкішних бутиків.

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