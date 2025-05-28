McDonald's в Монако — як виглядає та яке меню

Туристка вразила меню McDonald's в Монако — відео
Туристка з Британії вперше побувала в McDonald's у одній з найрозкішніших країн світу — Монако. Жінка була вражена різноманіттям страв.
Відповідне відео вона опублікувала в Instagram.
Розкішне меню в McDonald's
Монако є синонімом розкоші — шикарні ресторани, Гран-прі, яхти та найдорожча у світі нерухомість. Попри це, в країні є два заклади швидкого харчування McDonald's. Один з них розташований в Монте-Карло, а інший в Монако.
Одна з туристок провела коротеньку екскурсію McDonald's у Монако. Цей заклад вразив мандрівницю вже буквально біля входу. Усередині є прилавок із величезним вибором випічки — пончики, чізкейки, кекси, печиво та макарони.
В закладі діяла також вигідна пропозиція — три бургери, картопля та напій всього за шість євро. Решта меню було звичне.
Туристка була у захваті від макарон у фірмовій коробці, кави з льодом і вершками, якими вона насолодилася на затишній терасі міста через розкішних бутиків.
Нагадаємо, ми розповідали про красивий острів з дельфінами, кораловими рифами та черепахами. Також ми писали, що туристи бояться їхати до Японії через передбачення ясновидиці.
Читайте Новини.LIVE!