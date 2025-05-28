McDonald's в Монако - как выглядит и какое меню

Меню McDonald's. Фото: pexels.com

Туристка из Британии впервые побывала в McDonald's в одной из самых роскошных стран мира — Монако. Женщина была поражена многообразием блюд.

Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.

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Роскошное меню в McDonald's

Монако является синонимом роскоши — шикарные рестораны, Гран-при, яхты и самая дорогая в мире недвижимость. Несмотря на это, в стране есть два заведения быстрого питания McDonald's. Одно из них расположено в Монте-Карло, а другое в Монако.

Одна из туристок провела короткую экскурсию по McDonald's в Монако. Это заведение поразило путешественницу уже буквально у входа. Внутри есть прилавок с огромным выбором выпечки — пончики, чизкейки, кексы, печенье и макароны.

В заведении действовало такое выгодное предложение — три бургера, картофель и напиток всего за шесть евро. Остальное меню было привычное.

Туристка была в восторге от макарон в фирменной коробке, кофе со льдом и сливками, которыми она насладилась на уютной террасе города из-за роскошных бутиков.

Напомним, мы рассказывали о красивом острове с дельфинами, коралловыми рифами и черепахами. Также мы писали, что туристы боятся ехать в Японию из-за предсказания ясновидящей.