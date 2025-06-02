Как добраться до Киевского водохранилища на общественном транспорте — маршрут

Киевское водохранилище. Фото: igotoworld.com

С наступлением первых летних дней киевляне ищут уютные места для побега от городского шума и жары. И среди зеленых берегов, тихого плеска воды и шелеста камыша Киевское водохранилище.

Пользовательница _marisea в TikTok рассказала, как на общественном транспорте добраться до Киевского моря.

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Как добраться до Киевского водохранилища на общественном транспорте

Девушка порекомендовала маршрут общественным транспортом, как добраться до села Лютеж. Именно там можно восстановить свои силы, отдыхая на Киевском водохранилище, которое называют Киевским "морем".

В частности, к водохранилищу можно добраться со станции метро "Героев Днепра" на автобусе № 355. Остановка находится возле супермаркета "Фора".

По прибытии, на маршрут к водохранилищу вы потратите примерно 3 минуты.

@_marisea Несколько км от Киева и вы на киевском море 🌊 Мы ехали со ст. м Героев Днепра, маршруткой №355 в с.Лютеж, выходить - остановка возле Форы. (Маршрутки ходят каждые 5-10 мин) Далее 3 мин и вы на пляже ♬ Ordinary Feb 14 - alexwarrenupdates

"Киевское море" — это народное название Киевского водохранилища. Оно является одним из крупнейших искусственных водоемов в Украине, созданного в 1960-х годах после построения плотины Киевской ГЭС на Днепре. Оно расположено к северу от Киева и тянется вплоть до границы с Беларусью.

Напомним, мы рассказывали, где недалеко от Киева можно порыбачить. Также мы писали о полезных приложениях для туристов.