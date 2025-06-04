Отпуск в Хорватии - парк с невероятными озерами - это отпуск в Хорватии

Национальный парк Плитвицкие озера. Фото: tripadvisor.com

С началом сезона отпусков каждый из нас мечтает об уголке, где можно забыть о повседневных заботах, наполниться энергией и просто насладиться красотой природы. Среди множества направлений, которые привлекают туристов, особое место занимает Хорватия — страна бирюзовых вод и средиземноморского шарма.

Пользовательница kydupoihatu в TikTok поделилась невероятной локацией в курортной Хорватии.

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Опытная путешественница посоветовала посетить Национальный парк Плитвицкие озера, который является настоящей жемчужиной страны. На его огромной территории расположены не только невероятной красоты водоемы, но и леса.

Озера в парке поражают своим бирюзовым цветом и чистотой. Кажется, что они прошли сквозь фильтры Photoshop. Двигаться по парку можно по обустроенным деревом тропинкам.

Туристка советует посещать парк в утренние часы, ведь летом здесь пик сезона и много туристов.

Напомним, мы рассказывали о красивом острове с дельфинами, коралловыми рифами и черепахами. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.