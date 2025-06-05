Самая большая ферма с пионами в Украине - локация

Девочка наслаждается ароматом пионов. Фото: instagram.com/peonita.farm

В поселке Глубокая в 35 минутах езды от Черновцов начался сезон пионов. Здесь расположено крупнейшее в Украине поле с этими нежными цветами Peonita Farm.

Об этом говорится на официальной странице фермы в Instagram.

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Сообщается, что на территории фермы высажено около 70 тысяч кустов пионов. Peonita Farm работает ежедневно с 8:00 и 21:00.

На ферме можно не только насладиться цветением пионов, но и приобрести онлайн срезанные цветки или саженцы. Такую красоту доставляют Новой почтой за 1-2 дня.

За входной билет на территорию фермы в будний день взрослому придется отдать 200 грн, для детей 6-12 лет билет стоит 100 грн, а для малышей до 6 лет и военных — вход свободный. В выходной день билет для взрослого стоит 250 гривен, а для детей 6-12 лет - 200 гривен.

Ферму можно легко найти по локации на карте. На авто дорога из Черновцов занимает около 35 минут, а на общественном транспорте немного дольше — 45 минут.

Как добраться до Peonita Farm. Фото: скриншот

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