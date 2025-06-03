Льодовикове озеро на Закарпатті — де варто побувати цього літа

Озеро Герашаська. Фото: З відкритих джерел

Літо — чудовий час, щоб відкривати для себе нові куточки своєї країни. Українські Карпати, які манять своїми величними пейзажами та чистим повітрям, можуть зарядити вас неймовірною енергією.

Про цю природну перлину розповідає телеграм-канал "Подорожуймо Україною".

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Чому варто відвідати озеро Герашаська

Неймовірної краси озеро льодовикового походження Герашаська розташоване в масиві Свидовець у Рахівському районі Закарпатської області на висоті 1577 метрів над рівнем моря.

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Зазначається, що улоговина озера має форму неправильного прямокутника й обмежена широким моренним валом. Вода в Герашаська кришталево чиста та холодна навіть у дуже спекотні дні. Влітку температура сягає 10–11 градусів.

Озеро живиться переважно сніговими водами, а через постійний холод тут водяться лише мікроскопічні ракоподібні — типова фауна для високогірних водойм.

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Озеро Герашаська. Фото: З відкритих джерел

Біля озера можна заночувати із наметами, проте заздалегідь подбайте про пальник, адже розводити багаття на території суворо заборонено.

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