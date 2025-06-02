Як не набрати зайвих кілограмів у відпустці — поради від дієтолога

Дівчинка насолоджується кавуном. Фото: Freepik

Розпочався червень і залишились лічені тижні до початку відпусток. Під час відпочинку хочеться наповнитися новими емоціями та враженнями, а не набрати зайву вагу.

Про це пише Daily Express.

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Подорожі є важким випробування для нашого тіла, особливо через кілька часових поясів. Тривалі перельоти й поїздки можуть вивести з ладу природний циркадний ритм вашого організму, та призвести до проблем зі сном та травленням.

Вам потрібно якісне відновлення, а тому суворі обмеження й дієти можуть негативно вплигувати на ваше здоров'я. Проте можна тримати себе у формі завдяки порадам зіркового дієтолога Габріели Пікок.

Вона рекомендує починати свій день зі здорової дози білка вранці, наприклад, з яєць, авокадо або грецького йогурту з ягодами. Білок дасть добре насичення та вам не захочеться переїдати.

Фахівець також радить обов'язково підтримувати водний баланс, особливо під час і після тривалих перельотів.

Схуднення у відпустці. Фото: Freepik

Якщо ви хочете уникнути переїдань, перекуси можуть стати гарною альтернативою.

"Я завжди подорожую з горішками, протеїновими батончиками або пакетиками протеїнового порошку. У Європі також можна знайти чудові м'ясні копченості, які є чудовим перекусом з високим вмістом білка", — поділилась вона.

Фахівець також порадила не боятися місцевої їжі, адже можна підібрати чудові збалансовані варіанти. Зокрема білками багаті морепродукти, риба та птиця.

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