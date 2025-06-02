Как не набрать лишних килограммов в отпуске - советы от диетолога

Девочка наслаждается арбузом. Фото: Freepik

Начался июнь и остались считанные недели до начала отпусков. Во время отдыха хочется наполниться новыми эмоциями и впечатлениями, а не набрать лишний вес.

Об этом пишет Daily Express.

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Путешествия являются тяжелым испытание для нашего тела, особенно из-за нескольких часовых поясов. Длительные перелеты и поездки могут вывести из строя естественный циркадный ритм вашего организма, и привести к проблемам со сном и пищеварением.

Вам нужно качественное восстановление, а потому строгие ограничения и диеты могут негативно влиять на ваше здоровье. Однако можно держать себя в форме благодаря советам звездного диетолога Габриэлы Пикок.

Она рекомендует начинать свой день со здоровой дозы белка утром, например, с яиц, авокадо или греческого йогурта с ягодами. Белок даст хорошее насыщение и вам не захочется переедать.

Специалист также советует обязательно поддерживать водный баланс, особенно во время и после длительных перелетов.

Похудение в отпуске. Фото: Freepik

Если вы хотите избежать перееданий, перекусы могут стать хорошей альтернативой.

"Я всегда путешествую с орешками, протеиновыми батончиками или пакетиками протеинового порошка. В Европе также можно найти замечательные мясные копчености, которые являются прекрасным перекусом с высоким содержанием белка", — поделилась она.

Специалист также посоветовала не бояться местной пищи, ведь можно подобрать замечательные сбалансированные варианты. В частности белками богаты морепродукты, рыба и птица.

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