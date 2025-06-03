Ледниковое озеро на Закарпатье - где стоит побывать этим летом

Озеро Герашаска. Фото: Из открытых источников

Лето — отличное время, чтобы открывать для себя новые уголки своей страны. Украинские Карпаты, которые манят своими величественными пейзажами и чистым воздухом, могут зарядить вас невероятной энергией.

Об этой природной жемчужине рассказывает телеграм-канал "Путешествуем по Украине".

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Почему стоит посетить озеро Герашаское

Невероятной красоты озеро ледникового происхождения Герашаская расположено в массиве Свидовец в Раховском районе Закарпатской области на высоте 1577 метров над уровнем моря.

Отмечается, что котловина озера имеет форму неправильного прямоугольника и ограничена широким моренным валом. Вода в Герашаске кристально чистая и холодная даже в очень жаркие дни. Летом температура достигает 10-11 градусов.

Озеро питается преимущественно снежными водами, а из-за постоянного холода здесь водятся лишь микроскопические ракообразные — типичная фауна для высокогорных водоемов.

Озеро Герашасское. Фото: Из открытых источников

Возле озера можно заночевать с палатками, однако заранее позаботьтесь о горелке, ведь разводить костер на территории строго запрещено.

Напомним, мы рассказывали, где недалеко от Киева можно порыбачить. Также мы писали о полезных приложениях для туристов.