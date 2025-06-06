На одном из островов Испании могут вспыхнуть сильные пожары на одном из островов Испании

Лесные пожары. Иллюстративное фото: pexels.com

Испанские власти предупредили туристов об опасности лесных пожаров в популярном месте отдыха этим летом. Речь идет о Канарских островах.

Об этом пишет Dail Mail.

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Главное управление по чрезвычайным ситуациям Испании обнародовало предупреждение, которое касается Тенерифе, Гран-Канарию, Ла-Пальму, Ла-Гомеру и Эли-Хейрро.

Оно прозвучало на фоне окончания сезона дождей на острове, когда из пустыни Сахара начинают дуть сухие и горячие ветры "калима". Власти призвали жителей и туристов повысить бдительность.

Лесные пожары часто случаются в течение летних месяцев в Испании и соседней Португалии. В частности, в октябре 2017 года обе страны пострадали от сотен крупных пожаров, которые унесли жизни 45 человек в Португалии и четырех в Испании.

Пожарные ликвидируют огонь. Иллюстративное фото: pexels.com

В августе 2023 года около 12 000 человек были эвакуированы из Тенерифе из-за "неконтролируемых" лесных пожаров.

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