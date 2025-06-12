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Відпочинок "все включено" за 400 доларів — три бюджетні курорти

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Дата публікації: 12 червня 2025 20:05
Бюджетний відпочинок all inclusive — які курорти обійдуться у 400 доларів (фото)
Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Бюджетні пляжі 2025

Студенти — народ бідний, принаймні, існує такий стереотип. Щоб не витратити всі заощаджені гроші на літню поїздку за кордон, варто обрати один із бюджетних напрямків. Відпочинок на курорті, де обслуговують за системою "все включено", не обов’язково дорогий.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які курорти поїхати українським студентам за 400 доларів.

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Бюджетні пляжі 2025

Українці помилково вважають, що відпочивати в Єгипті — дороге задоволення. Але існують бюджетні тури, від яких туристи отримають максимальне задоволення. Наприклад, поселення у чотиризірковому готелі Sharm Cliff Resort (Шарм-ель-Шейх) обійдеться у 17 131 грн за шість ночей. Він розташований на другій береговій лінії, пропонує гостям два басейни, бари, ресторани, зони для спортивних ігор і релаксу.

Відпочинок "все включено" за 400 доларів — три бюджетні курорти - фото 1
Готель в Єгипті. Фото: скриншот

Один із найбільш бюджетних європейських напрямків — це сонячна Болгарія. Відпочинок на популярному курорті "Золоті піски" коштуватиме студентам усього 12 746 грн. Це вартість поселення на три дні в готелі Perla. Путівка включає проїзд, груповий трансфер, харчування за системою "все включено" і медичне страхування. Приміщення розташоване на відстані 100 метрів від пляжу, на першій лінії.

Відпочинок "все включено" за 400 доларів — три бюджетні курорти - фото 2
Готель в Болгарії. Фото: скриншот

Трохи дорожче коштуватиме поїздка в Албанію — орієнтовно 440 доларів. Чотиризірковий готель Amfora в місті Дуррес (розташований в центральній частині албанського узбережжя) обійдеться у 18 292 грн за два дні проживання. На його території є відкритий басейн, конференц-зал, ресторан та сауна. Відстань до пляжу — всього 200 метрів.

Відпочинок "все включено" за 400 доларів — три бюджетні курорти - фото 3
Готель в Албанії. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть обрати один із бюджетних курортів, де відпочинок протягом 5 днів у готелі за системою "все включено" обійдеться у 500 доларів. Недорогими напрямками є Чорногорія, Болгарія, Хорватія, Туніс та Єгипет.

Також ми писали, скільки треба віддати за путівку в Чорногорію. Якщо обрати готель із системою обслуговування "все включено", вдасться поселитися на кілька днів за 23 000 грн.

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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