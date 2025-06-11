Все включено за 500 доларів — куди поїхати українцям на бюджетний відпочинок

Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Відпочинок за системою обслуговування "все включено" не обов’язково буде дорогим. Українці мають змогу придбати путівку на курорт всього за 500 доларів. Бюджетна поїздка на море принесе чимало позитивних вражень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які напрямки обрати для недорогого відпочинку.

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Куди поїхати за 500 доларів

Станом на червень 2025 року сума 500 доларів — це приблизно 20 000 грн. За такі гроші (навіть дешевше) українці можуть відпочити на курорті в Болгарії. Наприклад, всього 15 969 грн коштує путівка в місто Бяла на узбережжі Чорного моря. У вартість туру входить поселення у тризірковому готелі Vemara Club (5 ночей), проїзд, груповий трансфер із Києва, обслуговування за системою "все включено" і медична страховка.

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Готель у Болгарії. Фото: скриншот

Трохи дорожче обійдеться поїздка в Чорногорію. За 22 939 грн можна поселитися в готелі Apartments Dimic Elite, що розташований на курорті Будва. Там розвинена туристична інфраструктура: всього 250 м до моря, набережна з безліччю кав’ярень і ресторанів, невеликі магазини, дитячі майданчики, торговий центр TQ Plaza, ринок Zelena Piaca тощо.

Готель у Чорногорії. Фото: скриншот

Ще один варіант бюджетного відпочинку — Хорватія. За проживання у Hotel Val доведеться заплатити 24 899 грн. Окрім обслуговування за системою "все включено", гості отримають близьке розташування до моря, краєвид на Трогірську затоку та Далматинські острови, безліч ресторанів і барів уздовж морського узбережжя.

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Готель у Хорватії. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Іспанії туристів попередили про небезпеку лісових пожеж. Мова йде про Канарські острови, де закінчився сезон дощів і почали дути гарячі вітри.

Також ми писали, куди українцям поїхати на відпочинок у 2025 році. Не обов’язково обирати іноземні курорти, адже в Україні є Буковель (Івано-Франківська область), Трускавець (Львівська область) і Східниця (Львівська область).