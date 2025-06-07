Путівки в Чорногорію 2025 — скільки українцям треба грошей на відпочинок

Курортна Чорногорія. Фото: Tripadvisor

Настало літо, тож прийшла пора планувати відпочинок на курорті. Бюджетним варіантом для українців є мальовнича Чорногорія — затишний куточок на узбережжі Адріатичного моря. Курорти за системою обслуговування "все включено" здатні вразити навіть розбірливих туристів, а ціни не нанесуть удару по гаманцю відпочивальників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує поїздка в Чорногорію влітку 2025 року.

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Путівки в Чорногорію 2025

Туристи отримають недорогий, якісний та сімейний пляжний відпочинок, якщо виберуть Чорногорію. Країна також відома середньовічними фортецями, унікальними озерами та неповторною природою національних парків, тож гості мають чим зайнятися, окрім засмагання на пляжі.

Серед найбільш популярних курортів Чорногорії виділяють Будву, Петровац, Чань, Тіват і Котор. Найбільш бюджетні варіанти путівок починаються від 23 000 грн, причому можна розраховувати на обслуговування за системою "все включено". Стільки українці заплатять за проїзд, груповий трансфер, харчування і медичне страхування.

Готель, щоправда, буде не найкращим, але вдасться зекономити кошти на особисті потреби. Наприклад, поселення на три ночі в чотиризірковому готелі Monte Mare (Чань) обійдеться у 23 837 грн. Він розташований буквально біля моря, має відкритий басейн для дорослих, ігровий майданчик, ресторан зі стравами національної та міжнародної кухні тощо.

Вартість путівки в Чорногорію. Фото: скриншот

Інший доступний варіант — поселення у тризірковому готелі Slovenska Plaza (Будва). Путівка обійдеться українцям у 24 128 грн за три ночі проживання. Пляж знаходиться на відстані 50 метрів. Гості можуть скористатися відкритим плавальним басейном і пограти в баскетбол, футбол, гольф чи настільний теніс. Дітки можуть розважатися на ігровому майданчику.

Вартість путівки в Чорногорію. Фото: скриншот

Нагадаємо, іспанська влада попередила туристів про небезпеку лісових пожеж на Канарських островах. Йдеться про популярні локації: Тенеріфе, Гран-Канарію, Ла-Пальму та ін. Сезон дощів закінчився і з пустелі Сахара починають дути сухі та гарячі вітри.

Також ми писали, що українці можуть поїхати на відпочинок у Болгарію. Два найпопулярніші курорти — "Сонячний берег" і "Золоті піски" — пропонують туристам обслуговування за системою "все включено", вартість якого починається від 18 000 грн.