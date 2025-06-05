Путівки в Туреччину — скільки треба грошей на бюджетний відпочинок у 2025

Відпочинок у Туреччині. Фото: Tripadvisor

Одним із найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку є Туреччина. Вона багата на розкішні курорти, сприятливий клімат і смачну кухню. Поїздка вийде бюджетною, якщо не селитися в готелях за системою обслуговування "все включено". Ми дізналися, скільки коштує проживання у червні 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найдоступніші варіанти для відпочинку в Туреччині.

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Путівки в Туреччину 2025

Аби не займатися організаційними питаннями, можна придбати путівку. Ціна включає переліт в обидві сторони, груповий трансфер, проживання в готелі, харчування за системою "все включено" і навіть медичне страхування. Наприклад, за поселення в чотиризірковому готелі Adalin Resort (Кемер) упродовж чотирьох ночей потрібно заплатити 32 557 грн (тур для двох дорослих).

Він розташований біля моря, пропонує гостям різноманітні розваги, зокрема великий відкритий басейн, сауну, турецьку лазню, настільний теніс, волейбол, масаж, аніматорів тощо. Для дітей передбачена спеціальна секція в басейні на 50 кв.м.

Вартість путівок у Туреччину. Фото: скриншот

Це відносно низька вартість путівки в Туреччину. Звісно, можна замінити повноцінний тур на самостійну подорож, обравши бюджетне приміщення для проживання. Але доведеться окремо платити за дорогу. Як варіант — стандартний двомісний номер у готелі Caner (Кемер) обійдеться туристам у 4 733 грн за чотири ночі.

До послуг відпочивальників — сезонний відкритий басейн і ресторан, тераса для засмаги. Пляж розташований на відстані 1,1 км. Розваг на території готелю небагато, але це компенсують бюджетні витрати на поселення.

Вартість проживання у готелях Туреччини. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть бюджетно відпочити в Болгарії. Влітку 2025 року доступні путівки на популярні місцеві курорти — "Сонячний берег" і "Золоті піски". Проживання в готелі з системою обслуговування "все включено" обійдеться від 18 000 грн за 5 ночей.

Також ми писали, що туристи можуть відвідати прекрасний турецький регіон Даламан, який відомий чистими пляжами і кришталевими водами. Там відносно дешево відпочивати, навіть поселившись у готелі за системою "все включено".