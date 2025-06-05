Путевки в Турцию — сколько нужно денег на бюджетный отдых в 2025

Отдых в Турции. Фото: Tripadvisor

Одним из самых популярных направлений для летнего отдыха является Турция. Она богата на роскошные курорты, благоприятный климат и вкусную кухню. Поездка получится бюджетной, если не селиться в отелях по системе обслуживания "все включено". Мы узнали, сколько стоит проживание в июне 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых доступных вариантах для отдыха в Турции.

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Путевки в Турцию 2025

Чтобы не заниматься организационными вопросами, можно приобрести путевку. Цена включает перелет в обе стороны, групповой трансфер, проживание в отеле, питание по системе "все включено" и даже медицинское страхование. Например, за поселение в четырехзвездочном отеле Adalin Resort (Кемер) в течение четырех ночей нужно заплатить 32 557 грн (тур для двоих взрослых).

Он расположен у моря, предлагает гостям разнообразные развлечения, в том числе большой открытый бассейн, сауну, турецкую баню, настольный теннис, волейбол, массаж, аниматоров и т.д. Для детей предусмотрена специальная секция в бассейне на 50 кв.м.

Стоимость путевок в Турцию. Фото: скриншот

Это относительно низкая стоимость путевки в Турцию. Конечно, можно заменить полноценный тур на самостоятельное путешествие, выбрав бюджетное помещение для проживания. Но придется отдельно платить за дорогу. Как вариант — стандартный двухместный номер в отеле Caner (Кемер) обойдется туристам в 4 733 грн за четыре ночи.

К услугам отдыхающих — сезонный открытый бассейн и ресторан, терраса для загара. Пляж расположен на расстоянии 1,1 км. Развлечений на территории отеля немного, но это компенсируют бюджетные расходы на поселение.

Стоимость проживания в отелях Турции. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут бюджетно отдохнуть в Болгарии. Летом 2025 года доступны путевки на популярные местные курорты — "Солнечный берег" и "Золотые пески". Проживание в отеле с системой обслуживания "все включено" обойдется от 18 000 грн за 5 ночей.

Также мы писали, что туристы могут посетить прекрасный турецкий регион Даламан, который известен чистыми пляжами и кристальными водами. Там относительно дешево отдыхать, даже поселившись в отеле по системе "все включено".