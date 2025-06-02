Путівки в Болгарію 2025 — скільки українцям треба грошей на відпочинок влітку

Курорт у Болгарії. Фото: Tripadvisor

Влітку прийнято відпочивати на курортах. Одним із популярних напрямків для українців давно стала Болгарія. Там відносно недорого, сприятливий клімат, багато хороших готелів, де клієнтів обслуговують за системою "все включено", смачна їжа в ресторанах і чимало розваг для дорослих/дітей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, у скільки обійдеться поїздка на 7 днів у Болгарію.

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Путівки в Болгарію 2025

Два найпопулярніші курорти Болгарії — "Сонячний берег" і "Золоті піски". Якщо розглядати дуже бюджетні варіанти (без харчування, але з трансфером), то вартість путівок починається орієнтовно від 10 000 грн. Готель за такі гроші буде не найкращим, як і розташування, зате вдасться зекономити на особисті потреби.

Відпочинок за системою "все включено" обійдеться щонайменше вдвічі дорожче. Наприклад, проживання протягом п’яти днів у чотиризірковому готелі Sunset Sunny Beach коштує 18 195 грн. Сума включає проїзд, груповий трансфер, харчування і медичне страхування.

Путівки в Болгарію. Фото: скриншот

Щоб заселитися на шість ночей у чотиризірковому готелі на першій лінії моря, доведеться заплатити від 1000 доларів (для двох дорослих). У ціну входить обслуговування за системою "все включено", безплатне таксі з аеропорту, проживання у стандартному двомісному номері з балконом.

Готелі в Болгарії. Фото: скриншот

На що потрібні гроші в Болгарії

Якщо харчування включено у вартість путівки, можна не хвилюватися за витрати на їжу. Хоча не завадить приберегти трохи грошей на ресторани/кав’ярні за межами готелю. Заклади в Болгарії представлені в різних цінових категоріях, тож туристи можуть обрати як бюджетні локації, так і престижні, враховуючи свої матеріальні можливості.

Інші потенційні витрати, які супроводжують всіх відпочивальників, — це оренда парасольок і лежаків на пляжі, місцеві розваги (катання на парашуті, прогулянка катером, водні лижі тощо), екскурсії, сувеніри. На це не обов’язково витрачати гроші, можна обійтися безплатним перебуванням на пляжі та зручностями, які пропонує готель.

Нагадаємо, чимало українців полюбляють їздити на ретрити. Так називають відпочинок для тіла і душі, де туристів чекає усамітнення, спокійна атмосфера, оздоровлення, духовні практики, робота з емоціями тощо. Ми дізналися, куди можуть поїхати українці та скільки коштують ретрити.

Також ми писали, скільки коштує підйомник 2R на гірськолижному курорті Буковель. Ним щороку підіймаються сотні туристів, аби помилуватися краєвидом. За дітей до 6 років платити не потрібно, а дорослим треба витратити 400 грн за квиток у 2025 році.