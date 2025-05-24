Ретрит простими словами — скільки коштує такий відпочинок і куди поїхати у 2025

Ретрит. Фото: author-tour.com.ua

В Україні стали модними ретрити. Це відпочинок на курорті чи в будь-якому місці, прямо не призначеному для туристів, де люди фокусуються на внутрішньому розвитку. Характерними ознаками є усамітнення, спокійна атмосфера, оздоровлення, різноманітні практики, робота з емоціями тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке ретрит простими словами, скільки коштує такий відпочинок і куди можуть поїхати українці.

Реклама

Читайте також:

Що таке ретрит простими словами

У перекладі з англійської термін retreat означає "відступ", "усамітнення". Цього потребують люди, втомлені від повсякденних турбот, щоденного галасу, проблем у житті. Вони прагнуть заспокоїтися ментально, знайти всередині себе відповіді на хвилюючі запитання, поринути в медитацію.

Загалом модне сьогодні слово "ретрит" розуміють як відмову від метушні на користь внутрішнього розвитку та комфортного релаксу. Зазвичай люди проводять час далеко від галасливих натовпів, не читають новини, не користуються гаджетами. Натомість поринають в медитацію, духовні практики, роботу з емоціями тощо.

Види ретритів

Загальноприйнятої класифікації немає, але можна умовно поділити ретрити за форматом і метою проведення. Основні категорії включають:

оздоровчі ретрити — учасники займаються спортом, правильно харчуються, відновлюють сили, підвищують тонус тіла;

медитативні ретрити — зосереджені на самопізнанні, удосконаленні, досягненні внутрішньої гармонії, зростанні духу;

йога-ретрити — поєднують дихальні практики, медитацію і фізичні навантаження;

творчі ретрити — учасники розкривають власну креативність, шукають джерела натхнення, знімають психологічні блоки за допомогою малювання/музики/танців.

Ретрити бувають індивідуальними або груповими. Місця проведення подібних заходів різноманітні — від спеціалізованих центрів до звичайних готелів на курорті чи буквально наметів просто неба. Перш ніж обрати локацію і формат, потрібно розібратися у власних потребах, аби не викинути гроші на вітер.

Скільки коштують ретрити і куди поїхати

В інтернеті можна знайти безліч турів на різний гаманець. Наприклад, психологічний ретрит "Відновлення в Карпатах" обійдеться українцям у 12 100 грн. За такі гроші вдасться насолодитися арт-терапією, нейропрактиками, йогою, екскурсіями, медитацією та іншими активностями в Яремче.

Ретрит у Карпатах. Фото: скриншот

Альтернативний варіант — ретрит "Перезавантаження" за 9 100 грн, який пропонує кілька днів усамітнення на природі. Учасники зможуть глибинно відпочити, відпустити втому, очистити розум і тіло, зцілити своє серце і стати вільними. Програма включає:

сакральні, парні та контактні медитації;

йогу і тілесно-енергетичні практики;

дихальні практики, вайвейшн;

лекції;

контакт зі стихіями і силами природи.

практики відпускання минулого, очищення.

Ретрит у Фастові. Фото: скриншот

Якщо хочете на ретрит за кордон, варіантів не менше. Наприклад, можна поїхати на 8 днів у Чорногорію та відпочити на березі Адріатичного моря в оточенні гір. Це жіноча програма вартістю 750 євро (35 000 грн), яка має допомогти зцілити внутрішній біль та усвідомити власну значущість.

"Ви дізнаєтеся, наскільки цілющий саме жіночий простір, в якому ми будемо перебувати. Ви познайомитеся з різними практиками, обміняєтеся досвідом з іншими учасниками, отримаєте енергію в цілющому колі. Ми будемо занурюватися в тіло, розчинятися в єдності і виходити за межі розуму", — йдеться в описі.

В ціну входить проживання на віллі, сніданки та участь у всіх практиках, але окремо доведеться заплатити за квиток у Чорногорію. Особисті витрати теж не покриваються.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть поїхати на літній відпочинок в Єгипет або Туреччину. Ці держави пропонують туристам безліч курортів за системою "все включено", які коштують відносно недорого.

Також ми писали, скільки днів основної щорічної відпустки мають педагогічні працівники у 2025 році. Вчителям в Україні належить 54 календарні дні відпочинку, в основному це літній період, коли учні на канікулах.