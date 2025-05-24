Найкращі курорти все включено — куди поїхати туристам у віці 40+ влітку

Куротний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Обираючи недорогі курорти, де обслуговують гостей за системою "все включено", люди віком 40+ часто покладаються на відгуки в інтернеті чи слова знайомих. Якщо дослухатися до порад молоді, яка любить гучні вечірки, безперервні розваги та активний туризм, то в підсумку можна розчаруватися у відпочинку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курорти "все включено" найкраще підійдуть вашим батькам і людям похилого віку.

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Спокійні та комфортні курорти

В молодому віці хочеться отримати якнайбільше вражень від поїздки, але старші люди потребують спокою, комфорту і навіть тиші. Батьки дітей-підлітків не дадуть збрехати, що у відпустці треба відпочивати і тілом, і душею. Тому деякі курорти, розраховані на молодь, не підійдуть туристам у віці 40+. Ми підібрали кілька локацій, які точно сподобаються атмосферою релаксу.

Греція, острів Крит

Це розкішне місце з безліччю готелів, де клієнтів обслуговують за системою "все включено". Острів відомий як батьківщина давньої мінойської цивілізації, тож є змога відвідувати руїни давніх споруд та історичні пам'ятки. Атмосфера давнини навіює розслаблення і сприяє спокійному відпочинку. Вартість поїздки у червні 2025 року становить мінімум 22 000 грн (ціна за тур для однієї людини).

Відпочинок на о. Крит у Греції. Фото: Tripadvisor

Іспанія, Санта Сусанна

Невеличке затишне місто, де кожен метр дихає спокоєм і старовиною середньовічної Іспанії. Через атмосферу чарівного благородства Санта Сусанна так і не стала центром активного туризму, хоча курорт може похвалитися великими піщаними пляжами, м’яким кліматом, унікальною архітектурою, розкішними ресторанами тощо. Путівка обійдеться українцям у 29 000 грн (5 ночей у тризірковому готелі).

Відпочинок в Іспанії. Фото: Tripadvisor

Чорногорія, Будва

Курорт розділений на дві частини: в одній розташовані практично всі готелі та вілли, набережна, головна туристична вулиця, в іншій — основні пам'ятки. Гуляючи Старим містом, можна надихнутися затишною атмосферою середньовіччя, пообідати в автентичній кав’ярні, полюбуватися архітектурою. Відпочинок коштуватиме всього 15 000 грн за 4 ночі.

Відпочинок у Чорногорії, Будва. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, один із популярних курортів може зникнути під водою. Йдеться про романтичну Венецію, де через просідання ґрунту та підвищення рівня моря існує загроза реального затоплення. Експерти прогнозують, що місто може поглинути вода вже до 2100 року.

Також ми писали, які курорти за системою "все включено" не коштують витрачених грошей. Деякі туристи вважають їх переоціненими і надмірно дорогими. Статус і вартість не зробили курорти якісними, зате призвели до розчарування відвідувачів.