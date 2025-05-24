Лучшие курорты все включено — куда поехать туристам в возрасте 40+ летом

Куротный отдых. Фото: Tripadvisor

Выбирая недорогие курорты, где обслуживают гостей по системе "все включено", люди в возрасте 40+ часто полагаются на отзывы в интернете или слова знакомых. Если прислушаться к советам молодежи, которая любит шумные вечеринки, непрерывные развлечения и активный туризм, то в итоге можно разочароваться в отдыхе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты "все включено" лучше всего подойдут вашим родителям и пожилым людям.

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Спокойные и комфортные курорты

В молодом возрасте хочется получить как можно больше впечатлений от поездки, но старшие люди нуждаются в спокойствии, комфорте и даже тишине. Родители детей-подростков не дадут соврать, что в отпуске надо отдыхать и телом, и душой. Поэтому некоторые курорты, рассчитанные на молодежь, не подойдут туристам в возрасте 40+. Мы подобрали несколько локаций, которые точно понравятся атмосферой релакса.

Греция, остров Крит

Это роскошное место со множеством отелей, где клиентов обслуживают по системе "все включено". Остров известен как родина древней минойской цивилизации, поэтому есть возможность посещать руины древних сооружений и исторические памятники. Атмосфера древности навевает расслабление и способствует спокойному отдыху. Стоимость поездки в июне 2025 года составляет минимум 22 000 грн (цена за тур для одного человека).

Отдых на о. Крит в Греции. Фото: Tripadvisor

Испания, Санта Сусанна

Небольшой уютный город, где каждый метр дышит спокойствием и стариной средневековой Испании. Из-за атмосферы волшебного благородства Санта Сусанна так и не стала центром активного туризма, хотя курорт может похвастаться большими песчаными пляжами, мягким климатом, уникальной архитектурой, роскошными ресторанами. Путевка обойдется украинцам в 29 000 грн (5 ночей в трехзвездочном отеле).

Отдых в Испании Фото: Tripadvisor

Черногория, Будва

Курорт разделен на две части: в одной расположены практически все отели и виллы, набережная, главная туристическая улица, в другой — основные достопримечательности. Гуляя по Старому городу, можно вдохновиться уютной атмосферой средневековья, пообедать в аутентичной кофейне, полюбоваться архитектурой. Отдых будет стоить всего 15 000 грн за 4 ночи.

Отдых в Черногории, Будва, фото: Tripadvisor

Напомним, один из популярных курортов может исчезнуть под водой. Речь о романтической Венеции, где из-за проседания почвы и повышения уровня моря существует угроза реального затопления. Эксперты прогнозируют, что город может поглотить вода уже к 2100 году.

Также мы писали, какие курорты по системе "все включено" не стоят потраченных денег. Некоторые туристы считают их переоцененными и чрезмерно дорогими. Статус и стоимость не сделали курорты качественными, зато привели к разочарованию посетителей.