Лучшие курорты все включено — куда поехать туристам в возрасте 40+ летом

Лучшие курорты "все включено" для ваших родителей — где отдохнуть
Выбирая недорогие курорты, где обслуживают гостей по системе "все включено", люди в возрасте 40+ часто полагаются на отзывы в интернете или слова знакомых. Если прислушаться к советам молодежи, которая любит шумные вечеринки, непрерывные развлечения и активный туризм, то в итоге можно разочароваться в отдыхе.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты "все включено" лучше всего подойдут вашим родителям и пожилым людям.
Спокойные и комфортные курорты
В молодом возрасте хочется получить как можно больше впечатлений от поездки, но старшие люди нуждаются в спокойствии, комфорте и даже тишине. Родители детей-подростков не дадут соврать, что в отпуске надо отдыхать и телом, и душой. Поэтому некоторые курорты, рассчитанные на молодежь, не подойдут туристам в возрасте 40+. Мы подобрали несколько локаций, которые точно понравятся атмосферой релакса.
- Греция, остров Крит
Это роскошное место со множеством отелей, где клиентов обслуживают по системе "все включено". Остров известен как родина древней минойской цивилизации, поэтому есть возможность посещать руины древних сооружений и исторические памятники. Атмосфера древности навевает расслабление и способствует спокойному отдыху. Стоимость поездки в июне 2025 года составляет минимум 22 000 грн (цена за тур для одного человека).
- Испания, Санта Сусанна
Небольшой уютный город, где каждый метр дышит спокойствием и стариной средневековой Испании. Из-за атмосферы волшебного благородства Санта Сусанна так и не стала центром активного туризма, хотя курорт может похвастаться большими песчаными пляжами, мягким климатом, уникальной архитектурой, роскошными ресторанами. Путевка обойдется украинцам в 29 000 грн (5 ночей в трехзвездочном отеле).
- Черногория, Будва
Курорт разделен на две части: в одной расположены практически все отели и виллы, набережная, главная туристическая улица, в другой — основные достопримечательности. Гуляя по Старому городу, можно вдохновиться уютной атмосферой средневековья, пообедать в аутентичной кофейне, полюбоваться архитектурой. Отдых будет стоить всего 15 000 грн за 4 ночи.
Напомним, один из популярных курортов может исчезнуть под водой. Речь о романтической Венеции, где из-за проседания почвы и повышения уровня моря существует угроза реального затопления. Эксперты прогнозируют, что город может поглотить вода уже к 2100 году.
Также мы писали, какие курорты по системе "все включено" не стоят потраченных денег. Некоторые туристы считают их переоцененными и чрезмерно дорогими. Статус и стоимость не сделали курорты качественными, зато привели к разочарованию посетителей.
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