Курорти все включено 2025 — які напрямки переоцінені та не коштують своїх грошей

Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Деякі курорти, де обслуговують клієнтів за системою "все включено", коштують захмарно дорого, але ціна не заважає туристам регулярно туди навідуватися. Хтось вважає ці напрямки переоціненими, бо отримані вражені не коштують тих грошей, які довелося заплатити за путівку.

Про це розповіло видання The Telegraph.

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Монако

Князівство славиться теплим кліматом і сонячним літом, великою кількістю розваг та елітними пляжними курортами. Але крихітні розміри країни спільно з великою кількістю мешканців і туристів не дають вільно дихати. Складається враження, що навколо скупчилися всі багатії світу, але ця бульбашка розкоші до вподоби не всім.

Через статус Монако як держави, де живуть і відпочивають люди з мільйонами на рахунку, ціни там не для простих смертних. Проживання в готелі обійдеться в чималу суму, а витрати не коштуватимуть отриманих вражень. Хіба що туристам подобається пробиватися через натовпи в пошуках вільного місця на пляжі.

Відпочинок у Монако. Фото: Tripadvisor

Ла-Лінеа, Іспанія

Невеличке місто площею всього 26 квадратних кілометрів розташовується у південній частині країни. Колись воно було стратегічно важливим, бо стоїть на кордоні з заморською територією Великобританії — Гібралтаром, і зводилося для захисту Іспанії від потенційних вторгнень англійців. Сьогодні від цитаделей залишилися тільки руїни, хоча військові досі базуються у місті.

Окрім просторих піщаних пляжів, на курорті майже немає інших розваг. На вибір туристам — кілька історичних будівель, музеї кориди, парк Принцеси Софії та церква La Inmaculada Concepción. Поблизу знаходиться нафтопереробний завод, а весь морський горизонт перемежований нафтовими танкерами.

Відпочинок на іспанському курорті. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, існує чимало бюджетних курортів, де обслуговують клієнтів за системою "все включено". Україні можуть обрати різні напрямки у 2025 році, наприклад, поїхати на відпочинок у Болгарію, де тиждень проживання у готелі коштуватиме всього 20 000 грн.

Також ми писали, які курорти найкраще підійдуть пенсіонерам. Німецька туристична компанія TUI визначила найкращі напрямки для людей похилого віку в Європі. Перше місце в рейтингу зайняло прибережне місто Ларнака на Кіпрі, на другому місці опинився острів Скіатос у Греції.