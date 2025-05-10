Курорты все включено 2025 — какие направления переоценены и не стоят своих денег

Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Некоторые курорты, где обслуживают клиентов по системе "все включено", стоят заоблачно дорого, но цена не мешает туристам регулярно туда наведываться. Кто-то считает эти направления переоцененными, ведь полученные впечатления не стоят тех денег, которые пришлось заплатить за путевку.

Об этом рассказало издание The Telegraph.

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Монако

Княжество славится теплым климатом и солнечным летом, большим количеством развлечений и элитными пляжными курортами. Но крошечные размеры страны совместно с большим количеством жителей и туристов не дают свободно дышать. Создается впечатление, что вокруг скопились все богачи мира, но этот пузырь роскоши нравится не всем.

Из-за статуса Монако как государства, где живут и отдыхают люди с миллионами на счету, цены там не для простых смертных. Проживание в отеле обойдется в немалую сумму, а затраты не будут стоить полученных впечатлений. Разве что туристам нравится пробиваться через толпы в поисках свободного места на пляже.

Отдых в Монако. Фото: Tripadvisor

Ла-Линеа, Испания

Небольшой город площадью всего 26 квадратных километров располагается в южной части страны. Когда-то он был стратегически важным, поскольку стоит на границе с заморской территорией Великобритании — Гибралтаром, и возводился для защиты Испании от потенциальных вторжений англичан. Сегодня от цитаделей остались только руины, хотя военные в городе все еще базируются.

Кроме просторных песчаных пляжей, на курорте почти нет других развлечений. На выбор туристам — несколько исторических зданий, музеи корриды, парк Принцессы Софии и церковь La Inmaculada Concepción. Поблизости находится нефтеперерабатывающий завод, а весь морской горизонт перемежается нефтяными танкерами.

Отдых на испанском курорте. Фото: Tripadvisor

Напомним, существует немало бюджетных курортов, где обслуживают клиентов по системе "все включено". Украинцы могут выбрать различные направления в 2025 году, например, поехать на отдых в Болгарию, где неделя проживания в отеле будет стоить всего 20 000 грн.

Также мы писали, какие курорты лучше всего подойдут пенсионерам. Немецкая туристическая компания TUI определила хорошие направления для пожилых людей в Европе. Первое место в рейтинге занял прибрежный город Ларнака на Кипре, на втором месте оказался остров Скиатос в Греции.