Дорогі курорти все включено — за які путівки треба віддати великі гроші у 2025

Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Плануючи поїздку на курорт за системою "все включено", туристи намагаються підбирати бюджетні варіанти. Проте деякі напрямки не можуть похвалитися наявністю дешевих готелів. Відпочинок там настільки дорогий, що важко уявити.

Сайт Новини.LIVE розповідає про захмарно дорогі курорти "все включено" у 2025 році.

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Нуса Дуа, Індонезія

Це елітний курорт на Балі, де розташовані фешенебельні готелі, поля для гольфу, найкращі ресторани тощо. Туди з’їжджаються багаті туристи, які прагнуть насолодитися активним відпочинком (серфінгом і дайвінгом), позасмагати на чистому пляжі, витратити гроші в розкішних спа-салонах або магазинах. Хто хоче похизуватися своїм багатством, їде на курорт Нуса Дуа.

Курорт Нуса Дуа в Індонезії. Фото: Tripadvisor

Проживання у п’ятизірковому готелі обійдеться українцям недешево. За 4 дні відпочинку доведеться заплатити майже 200 000 грн (путівка для однієї людини). Звісно, є більш бюджетні варіанти, але навіть вони переважають 100 000 грн.

Вартість путівки на курорт Нуса Дуа. Фото: скриншот

Пунта Кана, Домінікана

Туристичне місто, розташоване на південно-східному узбережжі Домініканської республіки, на східному краю острова Гаїті. Найбільш популярним є курортний комплекс Puntacana Resort and Club. Там забезпечують всіма можливими зручностями, але ціна за проживання відповідна. Якщо набридне сучасна інфраструктура, можна відпочити біля пляжних будиночків, насолоджуючись видами на природні перлини острова.

Відпочинок на курорті Пунта Кана. Фото: Tripadvisor

Середня вартість літньої поїздки становить 130 000-150 000 грн. У деяких готелях, які обслуговують клієнтів за системою "все включено", проживання обійдеться майже в 500 000 грн за п’ять днів (зі знижкою).

Вартість поїздки в Пунта Кану. Фото: скриншот

Нагадаємо, туристи вважають деякі популярні курорти переоціненими. Люди скаржилися на велику вартість путівок, хоча отримали за свої гроші набагато менше, ніж очікували.

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