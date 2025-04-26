Дорогие курорты все включено — за какие путевки надо отдать большие деньги в 2025

Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Планируя поездку на курорт по системе "все включено", туристы стараются подбирать бюджетные варианты. Однако некоторые направления не могут похвастаться наличием дешевых отелей. Отдых там настолько дорогой, что трудно представить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о заоблачно дорогих курортах "все включено" в 2025 году.

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Нуса Дуа, Индонезия

Это элитный курорт на Бали, где расположены фешенебельные отели, поля для гольфа, лучшие рестораны и тому подобное. Туда съезжаются богатые туристы, которые стремятся насладиться активным отдыхом (серфингом и дайвингом), позагорать на чистом пляже, потратить деньги в роскошных спа-салонах или магазинах. Кто хочет похвастаться своим богатством, едет на курорт Нуса Дуа.

Курорт Нуса Дуа в Индонезии. Фото: Tripadvisor

Проживание в пятизвездочном отеле обойдется украинцам недешево. За 4 дня отдыха придется заплатить почти 200 000 грн (путевка для одного человека). Конечно, есть более бюджетные варианты, но даже они превышают 100 000 грн.

Стоимость путевки на курорт Нуса Дуа. Фото: скриншот

Пунта Кана, Доминикана

Туристический город, расположенный на юго-восточном побережье Доминиканской республики, на восточной оконечности острова Гаити. Наиболее популярным является курортный комплекс Puntacana Resort and Club. Там обеспечивают всеми возможными удобствами, но цена за проживание соответствующая. Если надоест современная инфраструктура, можно отдохнуть возле пляжных домиков, наслаждаясь видами на природные жемчужины острова.

Отдых на курорте Пунта Кана. Фото: Tripadvisor

Средняя стоимость летней поездки составляет 130 000-150 000 грн. В некоторых отелях, обслуживающих клиентов по системе "все включено", проживание обойдется почти в 500 000 грн за пять дней (со скидкой).

Стоимость поездки в Пунта Кану. Фото: скриншот

Напомним, туристы считают некоторые популярные курорты переоцененными. Люди жаловались на большую стоимость путевок, хотя получили за свои деньги гораздо меньше, чем ожидали.

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