Бюджетні курорти за системою все включено — куди поїхати українцям у 2025 році

Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Плануючи літній відпочинок, більшість туристів обирають пляж і море. Існує безліч дорогих курортів, які обслуговують клієнтів за системою "все включено", але ніхто не забороняє економити на відпустці. Українцям доступні бюджетні варіанти подорожей за популярними напрямками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати влітку 2025 року і не витратити всі гроші.

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Бюджетні курорти "все включено"

Найперша країна, що приходить на думку, коли йде мова про недорогий пляжний відпочинок, — це Болгарія. Поїздка на Сонячний Берег (найбільший місцевий морський курорт) принесе відпочивальникам незабутні враження. На вибір українців — активні розваги, зокрема катання на водних скутерах, катерах, бананах і яхтах, а також віндсерфінг, польоти на дельтаплані, навіть водні парашути.

Тур обійдеться дуже дешево. Проживання в готелі Bohemi з 2 по 10 червня коштуватиме всього 19 857 грн. Це вартість для одного дорослого з дитиною, яких обслуговуватимуть за системою "все включено". В ціну входить також трансфер — виїзд з Одеси. За додаткову плату гостям пропонують більярд і водний спорт.

Вартість туру в Болгарію. Фото: скриншот

Всього за 21 967 грн можна поселитися в чотиризірковому готелі Maria Palace. В таку суму обійдеться проживання з 28 травня по 5 червня для дорослого з дитиною, виїзд із Києва. На території готелю є відкритий басейн із шезлонгами та парасольками, діток розважають аніматори. Номери оснащені всіма необхідними приладами.

Вартість туру в Болгарію. Фото: скриншот

Українці можуть недорого відпочити в Туреччині. Поїздка в Аланію (великий морський порт і курорт) коштуватиме 22 392 грн на двох людей. Чотиризірковий готель Club Wasa Holiday Village пропонує чимало безплатних розваг, зокрема сауну, турецьку лазню, аеробіку, настільний теніс, аніматорів, фітнес-клуб, дартс, басейни, водні гірки тощо.

Вартість туру в Туреччину. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, про деякі курорти, які обслуговують клієнтів за системою "все включено", туристи незаслужено забули. Більшість відпочивальників обирають популярні напрямки, зокрема Туреччину, Єгипет і Болгарії. Проте існують бюджетні тури, які не поступаються нічим.

Також ми писали, скільки коштує проживання в готелях Буковелю у травні 2025 року. За приміщення преміумкласу доведеться заплатити від 8 000 до 15 000 грн за добу (Radisson Blu Resort або Villa Buka). Готелі середнього класу пропонують номери від 2 000 до 5 000 грн.