Ціни на відпочинок у Буковелі у травні 2025 — де найдешевше

Буковель. Фото: booking.com

Травень у Буковелі — це період міжсезоння, коли гірськолижний сезон вже завершився, а літній ще не розпочався. Курорт у серці Карпат приваблює мальовничими краєвидами, свіжим гірським повітрям та широким спектром розваг. Це створює ідеальні умови для спокійного відпочинку за помірними цінами — від велопрогулянок до релаксу в SPA.

Останній місяць весни у Буковелі — це низький сезон, що робить його ідеальним часом для економного відпочинку. За даними туристичних платформ, таких як Booking.com і Hotels24.ua, ціни на проживання в травні 2025 року значно нижчі, ніж у пікові зимові місяці.

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Вартість проживання у Буковелі

Готелі преміумкласу (4-5 зірок)

Найдорожчі варіанти розташовані поблизу витягів або з панорамними видами на гори. Наприклад, готелі типу Radisson Blu Resort або Villa Buka пропонують номери від 8 000 до 15 000 грн за добу за двомісний номер. У травні 2025 року найдорожчим варіантом є апартаменти в Radisson Blu — до 18 000 грн за добу за номер із SPA-послугами та сніданком.

Radisson Blu Resort. Фото: radissonhotels.com

Готелі середнього класу (3 зірки)

Популярні готелі, такі як Bukovel Hotel або SkilandHouse, пропонують номери від 2 000 до 5 000 грн за добу. Наприклад, двомісний номер у готелі "Лапландія" коштує близько 3 500 грн за добу, що включає сніданок і доступ до Wi-Fi.

Міні-готель "Лапландія". Фото: booking.com

Котеджі та вілли

Оренда котеджу — ідеальний вибір для сімей або компаній. У травні ціни стартують від 3 700 грн за добу за будиночок на 4-6 осіб у селі Поляниця. Найдорожчі котеджі, наприклад, у комплексі "Красна Поляна Family Club", коштують 10 000-15 000 грн за добу, залежно від площі та додаткових зручностей (сауна, чан, камін).

"Красна Поляна Family Club". Фото: booking.com

Приватний сектор і гостьові будинки

Найдешевші варіанти можна знайти в сусідніх селах — Поляниці, Яблуниці, Татарові чи Яремчі. Ціни починаються від 500 грн за особу за добу в гостьових будинках. Наприклад, гостьовий будинок "Файний" у Татарові пропонує проживання від 1 200 грн за двомісний номер, що є найбюджетнішим варіантом у регіоні.

Гостьовий будинок "Файний". Фото: booking.com

Хостели та економваріанти

Для туристів з обмеженим бюджетом хостели в Поляниці пропонують ліжко від 300 грн за добу. Наприклад, мініготель "Зелений бір" пропонує номери від 580 грн за ніч.

Мініготель "Зелений бір". Фото: booking.com

Додаткові витрати

Туристичний збір: 21,30 грн за добу з особи.

Харчування: обід у місцевій колибі обійдеться приблизно в 350 грн на особу, у ресторані — від 450 грн.

Розваги: велопрокат — від 200 грн за день, екскурсії — від 500 грн, вартість SPA-послуг починається від 500 грн за сеанс.

Раніше ми розповідали про готелі, де відпочиває еліта у Буковелі. Адже курорт славиться своїми висококласними готелями та шале, що забезпечують неперевершений рівень комфорту й сервісу. Тут гості можуть насолодитися розкішним відпочинком, отримавши доступ до першокласних зручностей та бездоганного обслуговування, що робить їхнє перебування незабутнім.

Також українські Карпати, особливо Буковель та Яблуниця, приваблюють як інвесторів, так і охочих придбати нерухомість у горах. У 2025 році ринок нерухомості тут демонструє високу динаміку — спостерігається значний попит і стійке зростання цін.