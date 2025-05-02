Цены на отдых в Буковеле в мае 2025 — где дешевле всего

Буковель. Фото: booking.com

Май в Буковеле — это период межсезонья, когда горнолыжный сезон уже завершился, а летний еще не начался. Курорт в сердце Карпат привлекает живописными пейзажами, свежим горным воздухом и широким спектром развлечений. Это создает идеальные условия для спокойного отдыха по умеренным ценам — от велопрогулок до релакса в SPA.

Последний месяц весны в Буковеле — это низкий сезон, что делает его идеальным временем для экономного отдыха. По данным туристических платформ, таких как Booking.com и Hotels24.ua, цены на проживание в мае 2025 года значительно ниже, чем в пиковые зимние месяцы.

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Стоимость проживания в Буковеле

Отели премиум-класса (4-5 звезд)

Самые дорогие варианты расположены вблизи подъемников или с панорамными видами на горы. Например, отели типа Radisson Blu Resort или Villa Buka предлагают номера от 8 000 до 15 000 грн в сутки за двухместный номер. В мае 2025 года самым дорогим вариантом являются апартаменты в Radisson Blu — до 18 000 грн в сутки за номер со SPA-услугами и завтраком.

Radisson Blu Resort. Фото: radissonhotels.com

Отели среднего класса (3 звезды)

Популярные отели, такие как Bukovel Hotel или SkilandHouse, предлагают номера от 2 000 до 5 000 грн в сутки. Например, двухместный номер в отеле "Лапландия" стоит около 3 500 грн в сутки, что включает завтрак и доступ к Wi-Fi.

Мини-отель "Лапландия". Фото: booking.com

Коттеджи и виллы

Аренда коттеджа — идеальный выбор для семей или компаний. В мае цены стартуют от 3 700 грн в сутки за домик на 4-6 человек в селе Поляница. Самые дорогие коттеджи, например, в комплексе "Красная Поляна Family Club", стоят 10 000-15 000 грн в сутки, в зависимости от площади и дополнительных удобств (сауна, чан, камин).

"Красная Поляна Family Club". Фото: booking.com

Частный сектор и гостевые дома

Самые дешевые варианты можно найти в соседних селах — Поляныце, Яблуныце, Татарове или Яремче. Цены начинаются от 500 грн за человека в сутки в гостевых домах. Например, гостевой дом "Файный" в Татарове предлагает проживание от 1 200 грн за двухместный номер, что является самым бюджетным вариантом в регионе.

Гостевой дом "Файный". Фото: booking.com

Хостелы и эконом-варианты

Для туристов с ограниченным бюджетом хостелы в Полянице предлагают койко-место от 300 грн в сутки. Например, мини-отель "Зеленый бор" предлагает номера от 580 грн за ночь.

Мини-отель "Зеленый бор". Фото: booking.com

Дополнительные расходы

Туристический сбор: 21,30 грн в сутки с человека.

Питание: обед в местной колыбе обойдется примерно в 350 грн на человека, в ресторане — от 450 грн.

Развлечения: велопрокат — от 200 грн за день, экскурсии — от 500 грн, стоимость SPA-услуг начинается от 500 грн за сеанс.

Ранее мы рассказывали об отелях, где отдыхает элита в Буковеле. Ведь курорт славится своими высококлассными отелями и шале, обеспечивающими непревзойденный уровень комфорта и сервиса. Здесь гости могут насладиться роскошным отдыхом, получив доступ к первоклассным удобствам и безупречному обслуживанию, что делает их пребывание незабываемым.

Также украинские Карпаты, особенно Буковель и Яблуница, привлекают как инвесторов, так и желающих приобрести недвижимость в горах. В 2025 году рынок недвижимости здесь демонстрирует высокую динамику — наблюдается значительный спрос и устойчивый рост цен.