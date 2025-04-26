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Готелі Буковеля — де еліта платить 35 тисяч гривень за ніч

26 квітня 2025 15:15
Катерина Балаєва - редактор
Проживання в Буковелі — ціни в топових готелях, де відпочиває еліта
Готель Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
Катерина Балаєва - редактор

Буковель — це не просто гірськолижний курорт, а справжня перлина Карпат, де еліта України та світу насолоджується розкішшю, комфортом і неймовірними краєвидами. У квітні 2025 року, коли сезон катання добігає кінця, а природа оживає, Буковель приваблює тих, хто шукає спокій, SPA-процедури та ексклюзивний відпочинок.

За даними сервісу Booking.com, ціни на проживання в Буковелі варіюються залежно від рівня готелю, його розташування та додаткових послуг. Курорт пропонує широкий вибір — від преміум-готелів біля підйомників до бюджетного приватного сектору в сусідніх селах, таких як Поляниця, Яблуниця чи Татарів.

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Буковель відомий своїми розкішними готелями та шале, які пропонують високий рівень комфорту та обслуговування. 

Radisson Blu Resort Bukovel — один із найпрестижніших готелів курорту, розташований у самому серці Буковеля, поруч із підйомниками. Стандартний двомісний номер у квітні коштує від 12 000 до 18 000 грн за добу зі сніданком. Люкси з панорамним видом на гори обійдуться в 25 000-35 000 грн за добу. Гості отримують доступ до SPA-центру, басейну та ресторану високої кухні.

 

Готелі Буковеля — де еліта платить 35 тисяч гривень за ніч - фото 1
Готель Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: booking.com


Residence Chalet — ексклюзивне шале в центрі курорту, популярне серед зірок і бізнес-еліти. Ціна за двомісний номер стартує від 13 000 грн за добу, а оренда цілого шале для компанії — від 30 000 грн за добу. Унікальний дизайн, каміни та приватні сауни додають шарму.

 

Готелі Буковеля — де еліта платить 35 тисяч гривень за ніч - фото 2
Residence Chalet. Фото: in-ua.info


Milana SPA & Hotel — готель із розвиненою SPA-зоною та басейном. Двомісний номер коштує від 8 000 до 12 000 грн за добу (залежно від категорії номера та сніданку). Це місце приваблює тих, хто цінує релакс і комфорт.

 

Готелі Буковеля — де еліта платить 35 тисяч гривень за ніч - фото 3
Milana SPA & Hotel. Фото: booking.com

Mountain Residence Apartments & Chalet — апартаменти з однією спальнею коштують від 213 731 грн за тиждень. До послуг гостей — дитячий ігровий майданчик, прямий доступ до лижних схилів, приватна парковка, варіант сніданку "шведський стіл".

 

Готелі Буковеля — де еліта платить 35 тисяч гривень за ніч - фото 4
Апартаменти-студія з видом на гори. Фото: mountain-residence.com

Chalet Adriana — оренда шале на 7 ночей обійдеться в 210 000 грн. Серед послуг — сауна, Wi-Fi, тераса, цілодобова стійка реєстрації, безкоштовна приватна парковка.

 

Готелі Буковеля — де еліта платить 35 тисяч гривень за ніч - фото 5
Котедж Chalet Adriana. Фото: booking.com

Villa Olexandr & Matvii — вартість проживання складає 192 780 грн зі знижкою за 7 ночей. Вила розташована за 39 км від Говерли, гостям пропонують сауну, парковку та шикарні краєвиди на гори.

 

Готелі Буковеля — де еліта платить 35 тисяч гривень за ніч - фото 6
Villa Olexandr & Matvii. Фото: booking.com

Як повідомлялось, Буковель та Яблуниця приваблюють інвесторів і бажаючих придбати житло в горах. У квітні 2025 року ринок нерухомості тут залишається активним, демонструючи високий попит і стійке зростання цін. 

Також ми аналізували відповідність ціни якості відпочинку в Буковелі, адже висока вартість послуг часто викликає суперечки. Курорт пропонує чудові умови для лижного спорту та розвинену інфраструктуру. Однак, витрати на проживання та розваги можуть здаватися багатьом надмірними.

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