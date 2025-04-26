Проживание в Буковеле — цены в топовых отелях, где отдыхает элита

Отель Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com

Буковель — это не просто горнолыжный курорт, а настоящая жемчужина Карпат, где элита Украины и мира наслаждается роскошью, комфортом и невероятными видами. В апреле 2025 года, когда сезон катания подходит к концу, а природа оживает, Буковель привлекает тех, кто ищет спокойствие, SPA-процедуры и эксклюзивный отдых.

По данным сервиса Booking.com, цены на проживание в Буковеле варьируются в зависимости от уровня отеля, его расположения и дополнительных услуг. Курорт предлагает широкий выбор - от премиум-отелей возле подъемников до бюджетного частного сектора в соседних селах, таких как Поляниця, Яблуниця или Татаров.

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Буковель известен своими роскошными отелями и шале, которые предлагают высокий уровень комфорта и обслуживания.

Radisson Blu Resort Bukovel — один из самых престижных отелей курорта, расположенный в самом сердце Буковеля, рядом с подъемниками. Стандартный двухместный номер в апреле стоит от 12 000 до 18 000 грн в сутки с завтраком. Люксы с панорамным видом на горы обойдутся в 25 000-35 000 грн в сутки. Гости получают доступ к SPA-центру, бассейну и ресторану высокой кухни.

Отель Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: booking.com



Residence Chalet — эксклюзивное шале в центре курорта, популярное среди звезд и бизнес-элиты. Цена за двухместный номер стартует от 13 000 грн в сутки, а аренда целого шале для компании — от 30 000 грн в сутки. Уникальный дизайн, камины и частные сауны добавляют шарма.

Residence Chalet. Фото: in-ua.info



Milana SPA & Hotel — отель с развитой SPA-зоной и бассейном. Двухместный номер стоит от 8 000 до 12 000 грн в сутки (в зависимости от категории номера и завтрака). Это место привлекает тех, кто ценит релакс и комфорт.

Milana SPA & Hotel. Фото: booking.com

Mountain Residence Apartments & Chalet — апартаменты с одной спальней стоят от 213 731 грн за неделю. К услугам гостей — детская игровая площадка, прямой доступ к лыжным склонам, частная парковка, вариант завтрака "шведский стол".

Апартаменты-студия с видом на горы. Фото: mountain-residence.com

Chalet Adriana — аренда шале на 7 ночей обойдется в 210 000 грн. Среди услуг — сауна, Wi-Fi, терраса, круглосуточная стойка регистрации, бесплатная частная парковка.

Коттедж Chalet Adriana. Фото: booking.com

Villa Olexandr & Matvii — стоимость проживания составляет 192 780 грн со скидкой за 7 ночей. Вилла расположена в 39 км от Говерлы, гостям предлагают сауну, парковку и шикарные виды на горы.

Villa Olexandr & Matvii. Фото: booking.com

Как сообщалось, Буковель и Яблуница привлекают инвесторов и желающих приобрести жилье в горах. В апреле 2025 года рынок недвижимости здесь остается активным, демонстрируя высокий спрос и устойчивый рост цен.

Также мы анализировали соответствие цены качеству отдыха в Буковеле, ведь высокая стоимость услуг часто вызывает споры. Курорт предлагает отличные условия для лыжного спорта и развитую инфраструктуру. Однако, расходы на проживание и развлечения могут казаться многим чрезмерными.