Скільки коштує житло в Карпатах у 2025: ціни в Буковелі та популярних локаціях

Карпати. Фото: Світ Карпат

Українські Карпати, зокрема регіони Буковеля та Яблуниці, давно стали магнітом для інвесторів і тих, хто мріє про власний куточок серед гір. У квітні 2025 року ринок нерухомості в цьому регіоні залишається динамічним, з високим попитом і стабільним зростанням цін.

Як наголошують експерти порталу Vkazivnyk, ринок нерухомості в Карпатах залежить від кількох факторів: близькості до гірськолижних трас, інфраструктури, панорамних краєвидів і стану об’єкта. У Буковелі, як найпопулярнішому курорті, ціни найвищі, тоді як у сусідніх селах, таких як Яблуниця, Поляниця чи Татарів, можна знайти бюджетніші варіанти.

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Буковель: преміум-сегмент

У Буковелі середня вартість квадратного метра в квітні 2025 року коливається від 1200 до 2500 доларів залежно від розташування та рівня комфорту. Найдорожче житло — апартаменти та котеджі поблизу підйомників із панорамними видами на гори. Наприклад:

квартири в нових ЖК: 1500-2500 дол./кв. м. Компактна однокімнатна квартира (30-40 кв. м) коштує від 45 000 до 100 000 дол.;

котеджі та шале: від 80 000 до 300 000 доларів за об’єкт (100–200 кв. м), залежно від матеріалів (дерево, камінь) та наявності інфраструктури (басейн, сауна).

Буковель. Фото: Karpaty.Love

Яблуниця: золота середина

Яблуниця, розташована за 7-10 км від Буковеля, пропонує доступніші ціни, але з гарною транспортною доступністю до курорту. Середня ціна за квадратний метр — 800-1500 дол.

Квартири в малоповерхових будинках: 800-1200 дол./кв. м. Однокімнатна квартира (35 кв. м) коштує від 28 000 до 42 000 дол., котеджі: від 50 000 до 150 000 дол. за будинок (80-150 кв. м).

Яблуниця. Фото: 0342.ua

Поляниця, Татарів, Ворохта: бюджетні варіанти

Ці села, розташовані за 10-30 км від Буковеля, приваблюють тих, хто хоче заощадити. Ціни тут найнижчі в регіоні:

Поляниця: 900-1600 дол./кв. м для квартир, котеджі від 60 000 дол.;

Татарів: 700-1200 дол./кв. м, будинки від 40 000 до 100 000 дол.;

Ворохта: 600-1000 дол./кв. м, котеджі від 35 000 дол.

Поляниця. Фото: tour.rk-ukraina.com

Найдешевше житло — у Ворохті та Микуличині, де можна знайти старі будинки або ділянки за ціною від 20 000 дол. Однак такі об’єкти часто потребують ремонту або додаткових вкладень у комунікації.

Ворохта. Фото: Фіртка



Динаміка цін за останні пів року

За останні пів року ринок нерухомості в Карпатах демонструє стабільне зростання цін, зумовлене кількома факторами:

зростання туристичного потоку . Буковель залишається найпопулярнішим курортом України, що підтримує попит на житло для оренди та інвестицій;

. Буковель залишається найпопулярнішим курортом України, що підтримує попит на житло для оренди та інвестицій; обмежена пропозиція . Природні та законодавчі обмеження на забудову зменшують кількість нових об’єктів, підвищуючи ціни на наявні;

. Природні та законодавчі обмеження на забудову зменшують кількість нових об’єктів, підвищуючи ціни на наявні; розвиток інфраструктури. Нові ресторани, SPA-комплекси та розважальні центри роблять регіон привабливішим для інвесторів.

Зміни цін

Буковель : ціни на квадратний метр зросли на 8-12% (з 1 100-2 300 дол. у жовтні 2024 до 1 200-2 500 дол. у квітні 2025). Найбільше подорожчали об’єкти біля підйомників.

: ціни на квадратний метр зросли на 8-12% (з 1 100-2 300 дол. у жовтні 2024 до 1 200-2 500 дол. у квітні 2025). Найбільше подорожчали об’єкти біля підйомників. Яблуниця : зростання на 5-8% (з 750-1 400 дол. до 800-1 500 дол.). Попит на котеджі для оренди підтримує ціни.

: зростання на 5-8% (з 750-1 400 дол. до 800-1 500 дол.). Попит на котеджі для оренди підтримує ціни. Поляниця, Татарів, Ворохта: зростання на 6%, оскільки ці села залишаються менш престижними, але виграють за рахунок доступності.

Експерти наголошують, що квітень — період міжсезоння, коли попит на купівлю житла дещо знижується порівняно з зимовим піком (грудень-лютий). Це може бути вдалим моментом для переговорів із продавцями, адже деякі власники готові надавати знижки до 5-10%, щоб закрити угоди до літнього сезону.

Зазначимо також, у низький сезон у Буковелі, який триває з 17 березня до кінця квітня та на початку зими до 18 грудня, спостерігається зниження цін на проживання та розваги. Вартість скі-пасів також стає нижчою, що робить відпочинок більш доступним. Завдяки меншій кількості туристів, атмосфера стає спокійнішою та комфортнішою для відпочинку.

Раніше ми розглядали питання, чи відповідає ціна відпочинку в Буковелі його якості, оскільки високі тарифи на послуги часто викликають неоднозначну реакцію. З одного боку, курорт славиться відмінними умовами для катання на лижах та розвиненою інфраструктурою. Проте, з іншого боку, витрати на проживання та розваги можуть здатися багатьом завищеними.