Незаслужено забуті курорти — де відпочити за системою все включено у 2025

Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Обираючи напрямок для літнього відпочинку, більшість українців звертали увагу на популярні маршрути — курорти за системою обслуговування "все включено" в Туреччині, Єгипті, Болгарії, Хорватії тощо. Проте існують незаслужено забуті місця, здатні зацікавити навіть перенасичених туристів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати на відпочинок влітку 2025 року.

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Незаслужено забуті курорти

Нептун-Олімп, Румунія

Вважається одним із найрозкішніших курортів країни. Його створили на території лісу, оточеного прекрасними озерами, що гарантує благотворну атмосферу для відпочинку. Туристам пропонують сучасну лікувальну базу з електротерапією та курсами омолодження, а також пересування локацією на неквапливих кінних колясках. Курорт розташований на пагорбі, звідки відкривається незабутній вид на море з чистою морською водою.

Відпочинок на курорті в Румунії. Фото: Tripadvisor

Щоправда, не варто сподіватися на економію, враховуючи близьке територіальне розташування до України. За літню путівку тривалістю один тиждень потрібно заплатити орієнтовно 80 000 грн (за проживання в готелі, який обслуговує клієнтів за системою "все включено").

Занзібар, Танзанія

Занзібар знаходиться в Індійському океані на відстані 24,14 км від узбережжя Танзанії. Туди з’їжджаються люди, які прагнуть на деякий час втекти від світу. Туристи можуть насолоджуватися чистою бірюзовою водою і відпочинком на безлюдних островах. Або побачити на власні очі об'єкт світової спадщини — старовинний район міста Стоун-Таун. Поїздка на 5 днів обійдеться українцям у 45 000 грн (виїзд із Варшави).

Відпочинок у Танзанії. Фото: Tripadvisor

Вартість поїздки в Занзібар. Фото: скриншот

Маврикій

Острів вважають одним із найкрасивіших на планеті Земля. Держава в Індійському океані відома прекрасними пляжами, водоспадами, лагунами і горами. Туристи можуть обрати як п'ятизірковий курортний маршрут, так і бюджетні варіанти з богемною атмосферою. Поїздка на 5 днів улітку 2025 року коштуватиме українцям від 32 000 грн, що робить напрямок одним із найдешевших.

Відпочинок на острові Маврикій. Фото: Tripadvisor

Вартість поїздки на Маврикій. Фото: скриншот

Нагадаємо, деякі курорти за системою "все включено" вважають переоціненими. Путівки коштують дуже дорого, натомість відпочивальники отримують мізерну частину того, що очікували. Так говорять про Мальдіви, Сейшельські острови і Дубай.

Також ми писали, що в Хорватії заборонений занадто відвертий одяг у магазинах та ресторанах. Такі обмеження ввели на курортному острові Хвар, де доведеться заплатити 600 євро за носіння бікіні. А прогулянка без сорочки в центрі міста коштуватиме туристам 500 євро.