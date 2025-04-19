Незаслужено забуті курорти — де відпочити за системою все включено у 2025

Курорти, про які незаслужено забули — що обрати українцям у 2025
Обираючи напрямок для літнього відпочинку, більшість українців звертали увагу на популярні маршрути — курорти за системою обслуговування "все включено" в Туреччині, Єгипті, Болгарії, Хорватії тощо. Проте існують незаслужено забуті місця, здатні зацікавити навіть перенасичених туристів.
Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати на відпочинок влітку 2025 року.
Незаслужено забуті курорти
- Нептун-Олімп, Румунія
Вважається одним із найрозкішніших курортів країни. Його створили на території лісу, оточеного прекрасними озерами, що гарантує благотворну атмосферу для відпочинку. Туристам пропонують сучасну лікувальну базу з електротерапією та курсами омолодження, а також пересування локацією на неквапливих кінних колясках. Курорт розташований на пагорбі, звідки відкривається незабутній вид на море з чистою морською водою.
Щоправда, не варто сподіватися на економію, враховуючи близьке територіальне розташування до України. За літню путівку тривалістю один тиждень потрібно заплатити орієнтовно 80 000 грн (за проживання в готелі, який обслуговує клієнтів за системою "все включено").
- Занзібар, Танзанія
Занзібар знаходиться в Індійському океані на відстані 24,14 км від узбережжя Танзанії. Туди з’їжджаються люди, які прагнуть на деякий час втекти від світу. Туристи можуть насолоджуватися чистою бірюзовою водою і відпочинком на безлюдних островах. Або побачити на власні очі об'єкт світової спадщини — старовинний район міста Стоун-Таун. Поїздка на 5 днів обійдеться українцям у 45 000 грн (виїзд із Варшави).
- Маврикій
Острів вважають одним із найкрасивіших на планеті Земля. Держава в Індійському океані відома прекрасними пляжами, водоспадами, лагунами і горами. Туристи можуть обрати як п'ятизірковий курортний маршрут, так і бюджетні варіанти з богемною атмосферою. Поїздка на 5 днів улітку 2025 року коштуватиме українцям від 32 000 грн, що робить напрямок одним із найдешевших.
Нагадаємо, деякі курорти за системою "все включено" вважають переоціненими. Путівки коштують дуже дорого, натомість відпочивальники отримують мізерну частину того, що очікували. Так говорять про Мальдіви, Сейшельські острови і Дубай.
Також ми писали, що в Хорватії заборонений занадто відвертий одяг у магазинах та ресторанах. Такі обмеження ввели на курортному острові Хвар, де доведеться заплатити 600 євро за носіння бікіні. А прогулянка без сорочки в центрі міста коштуватиме туристам 500 євро.
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