Незаслуженно забытые курорты — где отдохнуть по системе все включено в 2025

Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Выбирая направление для летнего отдыха, большинство украинцев обращали внимание на популярные маршруты — курорты по системе обслуживания "все включено" в Турции, Египте, Болгарии, Хорватии и др. Однако существуют незаслуженно забытые места, способные заинтересовать даже перенасыщенных туристов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать на отдых летом 2025 года.

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Незаслуженно забытые курорты

Нептун-Олимп, Румыния

Считается одним из самых роскошных курортов страны. Его создали на территории леса, окруженного прекрасными озерами, что гарантирует благотворную атмосферу для отдыха. Туристам предлагают современную лечебную базу с электротерапией и курсами омоложения, а также передвижение по локации на неторопливых конных колясках. Курорт расположен на холме, откуда открывается незабываемый вид на море с чистой морской водой.

Отдых на курорте в Румынии. Фото: Tripadvisor

Правда, не стоит надеяться на экономию, учитывая близкое территориальное расположение к Украине. За летнюю путевку продолжительностью одну неделю нужно заплатить ориентировочно 80 000 грн (за проживание в отеле, который обслуживает клиентов по системе "все включено").

Занзибар, Танзания

Занзибар находится в Индийском океане на расстоянии 24,14 км от побережья Танзании. Туда съезжаются люди, которые стремятся на некоторое время сбежать от мира. Туристы могут наслаждаться чистой бирюзовой водой и отдыхом на необитаемых островах. Или увидеть собственными глазами объект мирового наследия — старинный район города Стоун-Таун. Поездка на 5 дней обойдется украинцам в 45 000 грн (выезд из Варшавы).

Отдых в Танзании. Фото: Tripadvisor

Стоимость поездки в Занзибар. Фото: скриншот

Маврикий

Остров считают одним из самых красивых на планете Земля. Государство в Индийском океане известно прекрасными пляжами, водопадами, лагунами и горами. Туристы могут выбрать как пятизвездочный курортный маршрут, так и бюджетные варианты с богемной атмосферой. Поездка на 5 дней летом 2025 года будет стоить украинцам от 32 000 грн, что делает направление одним из самых дешевых.

Отдых на острове Маврикий. Фото: Tripadvisor

Стоимость поездки на Маврикий. Фото: скриншот

Напомним, некоторые курорты по системе "все включено" считают переоцененными. Путевки стоят очень дорого, зато отдыхающие получают мизерную часть того, что ожидали. Так говорят о Мальдивах, Сейшельских островах и Дубае.

Также мы писали, что в Хорватии запрещена слишком откровенная одежда в магазинах и ресторанах. Такие ограничения ввели на курортном острове Хвар, где придется заплатить 600 евро за ношение бикини. А прогулка без рубашки в центре города будет стоить туристам 500 евро.