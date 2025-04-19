Незаслуженно забытые курорты — где отдохнуть по системе все включено в 2025

Курорты, о которых незаслуженно забыли — что выбрать украинцам
Выбирая направление для летнего отдыха, большинство украинцев обращали внимание на популярные маршруты — курорты по системе обслуживания "все включено" в Турции, Египте, Болгарии, Хорватии и др. Однако существуют незаслуженно забытые места, способные заинтересовать даже перенасыщенных туристов.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать на отдых летом 2025 года.
Незаслуженно забытые курорты
- Нептун-Олимп, Румыния
Считается одним из самых роскошных курортов страны. Его создали на территории леса, окруженного прекрасными озерами, что гарантирует благотворную атмосферу для отдыха. Туристам предлагают современную лечебную базу с электротерапией и курсами омоложения, а также передвижение по локации на неторопливых конных колясках. Курорт расположен на холме, откуда открывается незабываемый вид на море с чистой морской водой.
Правда, не стоит надеяться на экономию, учитывая близкое территориальное расположение к Украине. За летнюю путевку продолжительностью одну неделю нужно заплатить ориентировочно 80 000 грн (за проживание в отеле, который обслуживает клиентов по системе "все включено").
- Занзибар, Танзания
Занзибар находится в Индийском океане на расстоянии 24,14 км от побережья Танзании. Туда съезжаются люди, которые стремятся на некоторое время сбежать от мира. Туристы могут наслаждаться чистой бирюзовой водой и отдыхом на необитаемых островах. Или увидеть собственными глазами объект мирового наследия — старинный район города Стоун-Таун. Поездка на 5 дней обойдется украинцам в 45 000 грн (выезд из Варшавы).
- Маврикий
Остров считают одним из самых красивых на планете Земля. Государство в Индийском океане известно прекрасными пляжами, водопадами, лагунами и горами. Туристы могут выбрать как пятизвездочный курортный маршрут, так и бюджетные варианты с богемной атмосферой. Поездка на 5 дней летом 2025 года будет стоить украинцам от 32 000 грн, что делает направление одним из самых дешевых.
Напомним, некоторые курорты по системе "все включено" считают переоцененными. Путевки стоят очень дорого, зато отдыхающие получают мизерную часть того, что ожидали. Так говорят о Мальдивах, Сейшельских островах и Дубае.
Также мы писали, что в Хорватии запрещена слишком откровенная одежда в магазинах и ресторанах. Такие ограничения ввели на курортном острове Хвар, где придется заплатить 600 евро за ношение бикини. А прогулка без рубашки в центре города будет стоить туристам 500 евро.
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