Бюджетные курорты по системе все включено — куда поехать украинцам в 2025 году

Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Планируя летний отдых, большинство туристов выбирают пляж и море. Существует множество дорогих курортов, которые обслуживают клиентов по системе "все включено", но никто не запрещает экономить на отпуске. Украинцам доступны бюджетные варианты путешествий по популярным направлениям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать летом 2025 года и не потратить все деньги.

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Бюджетные курорты "все включено"

Самая первая страна, приходящая на ум, когда идет речь о недорогом пляжном отдыхе, — это Болгария. Поездка на Солнечный Берег (крупнейший местный морской курорт) принесет отдыхающим незабываемые впечатления. На выбор украинцев — активные развлечения, в частности катание на водных скутерах, катерах, бананах и яхтах, а также виндсерфинг, полеты на дельтаплане, даже водные парашюты.

Тур обойдется очень дешево. Проживание в отеле Bohemi со 2 по 10 июня будет стоить всего 19 857 грн. Это сумма для одного взрослого с ребенком, которых будут обслуживать по системе "все включено". В цену входит также трансфер — выезд из Одессы. За дополнительную плату гостям предлагают бильярд и водный спорт.

Стоимость тура в Болгарию. Фото: скриншот

Всего за 21 967 грн можно поселиться в четырехзвездочном отеле Maria Palace. В такую сумму обойдется проживание с 28 мая по 5 июня для взрослого с ребенком, выезд из Киева. На территории отеля есть открытый бассейн с шезлонгами и зонтиками, деток развлекают аниматоры. Номера оснащены всеми необходимыми приборами.

Стоимость тура в Болгарию. Фото: скриншот

Украинцы могут недорого отдохнуть в Турции. Поездка в Аланию (крупный морской порт и курорт) будет стоить 22 392 грн на двоих человек. Четырехзвездочный отель Club Wasa Holiday Village предлагает немало бесплатных развлечений, в частности сауну, турецкую баню, аэробику, настольный теннис, аниматоров, фитнес-клуб, дартс, бассейны, водные горки и многое другое.

Стоимость тура в Турцию. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, о некоторых курортах, которые обслуживают клиентов по системе "все включено", туристы незаслуженно забыли. Большинство отдыхающих выбирают популярные направления, в частности Турцию, Египет и Болгарию. Однако существуют бюджетные туры, которые не уступают ничем.

Также мы писали, сколько стоит проживание в отелях Буковеля в мае 2025 года. За помещение премиум-класса придется заплатить от 8 000 до 15 000 грн в сутки (Radisson Blu Resort или Villa Buka). Отели среднего класса предлагают номера от 2 000 до 5 000 грн.