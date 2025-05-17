Бюджетні курорти все включено — які гарячі путівки доступні українцям у 2025

Відпочинок на пляжі. Фото: Tripadvisor

Влітку потрібно відпочивати біля моря чи океану, насолоджуючись теплом сонячних променів. Українцям у 2025 році доступні "гарячі" путівки на незабутні курорти, які обслуговують туристів за системою "все включено". Витрати незначні, порівняно з багатьма іншими напрямками, зате спогади залишаться на все життя.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які бюджетні путівки обрати українцям у 2025 році.

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Курорти "все включено" 2025

Всього за 18 263 грн туристи можуть відпочити в Аланії, Туреччина. Курортне місто розташоване на узбережжі Середземного моря і вважається великим морським портом. Мандрівники можуть зупинитися в чотиризірковому готелі Club Wasa Holiday Village, заплативши за проживання упродовж 6 ночей менше 20 000 грн.

В ціну входить виліт з Кишенева та обслуговування за системою "все включено". На території готелю присутній ресторан і кілька барів, тож нудьгувати не доведеться. Також є два відкриті басейни, водні гірки, сауна, турецька лазня, фітнес-клуб та інші безплатні розваги.

Путівка в Туреччину. Фото: скриншот

Ще одна "гаряча" недорога путівка направить туристів у Єгипет. Відоме серед відпочивальників місто Шарм-еш-Шейх розташоване на півдні Синайського півострова, на узбережжі Червоного моря. У розпал сезону вартість поїздки варіюється від 800 до 1 500 доларів, але українці можуть заплатити 22 088 грн за проживання у чотиризірковому готелі Sharming Inn.

Це ціна туру для 2 дорослих, у яку входить груповий трансфер, обслуговування за системою "все включено", перебування в готелі протягом 7 ночей і медична страховка. Недалеко під приміщення розташований кораловий пляж Palma, відвідування якого безплатне.

Путівка в Єгипет. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, німецька компанія TUI назвала найкращі туристичні напрямки в Європі для людей 65+, ґрунтуючись на відгуках мандрівників. Перше місце зайняла Ларнака на Кіпрі, друге — грецький острів Скіатос, третє — португальська Мадейра.

Також ми писали, які курорти люди по всьому світу називають переоціненими. Путівки коштують дорого, але туристи не отримують того спектру емоцій, на які розраховували за свої великі витрати. Йдеться про Іспанію та Монако.