Бюджетные курорты все включено — какие горящие путевки доступны украинцам в 2025

Отдых на пляже. Фото: Tripadvisor

Летом нужно отдыхать у моря или океана, наслаждаясь теплом солнечных лучей. Украинцам в 2025 году доступны "горящие" путевки на незабываемые курорты, которые обслуживают туристов по системе "все включено". Затраты незначительны, по сравнению со многими другими направлениями, зато воспоминания останутся на всю жизнь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие бюджетные путевки выбрать украинцам в 2025 году.

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Курорты "все включено" 2025

Всего за 18 263 грн туристы могут отдохнуть в Алании, Турция. Курортный город расположен на побережье Средиземного моря и считается крупным морским портом. Путешественники могут остановиться в четырехзвездочном отеле Club Wasa Holiday Village, заплатив за проживание на протяжении 6 ночей менее 20 000 грн.

В цену входит вылет из Кишинева и обслуживание по системе "все включено". На территории отеля присутствует ресторан и несколько баров, так что скучать не придется. Также есть два открытых бассейна, водные горки, сауна, турецкая баня, фитнес-клуб и другие бесплатные развлечения.

Путевка в Турцию. Фото: скриншот

Еще одна "горячая" недорогая путевка направит туристов в Египет. Известный среди отдыхающих город Шарм-эш-Шейх расположен на юге Синайского полуострова, на побережье Красного моря. В разгар сезона стоимость поездки варьируется от 800 до 1 500 долларов, но украинцы могут заплатить 22 088 грн за проживание в четырехзвездочном отеле Sharming Inn.

Это цена тура для 2 взрослых, в которую входит групповой трансфер, обслуживание по системе "все включено", пребывание в отеле в течение 7 ночей и медицинская страховка. Недалеко расположен коралловый пляж Palma, посещение которого бесплатное.

Путевка в Египет. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, немецкая компания TUI назвала лучшие туристические направления в Европе для людей 65+, основываясь на отзывах путешественников. Первое место заняла Ларнака на Кипре, второе — греческий остров Скиатос, третье — португальская Мадейра.

Также мы писали, какие курорты люди по всему миру называют переоцененными. Путевки стоят дорого, но туристы не получают того спектра эмоций, на которые рассчитывали за свои большие расходы. Речь идет об Испании и Монако.