Ретрит простыми словами — сколько стоит такой отдых и куда поехать в 2025

Ретрит. Фото: author-tour.com.ua

В Украине стали модными ретриты. Это отдых на курорте или в любом месте, прямо не предназначенном для туристов, где люди фокусируются на внутреннем развитии. Характерными признаками являются уединение, спокойная атмосфера, оздоровление, различные практики, работа с эмоциями и тому подобное.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое ретрит простыми словами, сколько стоит такой отдых и куда могут поехать украинцы.

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Что такое ретрит простыми словами

В переводе с английского термин retreat означает "отступление", "уединение". В этом нуждаются люди, уставшие от повседневных забот, ежедневного шума, проблем в жизни. Они стремятся успокоиться ментально, найти внутри себя ответы на волнующие вопросы, погрузиться в медитацию.

В целом модное сегодня слово "ретрит" понимают как отказ от суеты в пользу внутреннего развития и комфортного релакса. Обычно люди проводят время вдали от шумных толп, не читают новости, не пользуются гаджетами. Вместо этого погружаются в медитацию, духовные практики, работу с эмоциями и др.

Виды ретритов

Общепринятой классификации нет, но можно условно разделить ретриты по формату и цели проведения. Основные категории включают:

оздоровительные ретриты — участники занимаются спортом, правильно питаются, восстанавливают силы, повышают тонус тела;

медитативные ретриты — сосредоточены на самопознании, совершенствовании, достижении внутренней гармонии, росте духа;

йога-ретриты — сочетают дыхательные практики, медитацию и физические нагрузки;

творческие ретриты — участники раскрывают собственную креативность, ищут источники вдохновения, снимают психологические блоки с помощью рисования/музыки/танцев.

Ретриты бывают индивидуальными или групповыми. Места проведения подобных мероприятий разнообразны — от специализированных центров до обычных отелей на курорте или буквально палаток под открытым небом. Прежде чем выбрать локацию и формат, нужно разобраться в собственных потребностях, дабы не выбросить деньги на ветер.

Сколько стоят ретриты и куда поехать

В интернете можно найти множество туров на разный кошелек. Например, психологический ретрит "Восстановление в Карпатах" обойдется украинцам в 12 100 грн. За такие деньги удастся насладиться арт-терапией, нейропрактиками, йогой, экскурсиями, медитацией и другими активностями в Яремче.

Ретрит в Карпатах. Фото: скриншот

Альтернативный вариант — ретрит "Перезагрузка" за 9 100 грн, который предлагает несколько дней уединения на природе. Участники смогут глубинно отдохнуть, отпустить усталость, очистить ум и тело, исцелить свое сердце и стать свободными. Программа включает:

сакральные, парные и контактные медитации;

йогу и телесно-энергетические практики;

дыхательные практики, вайвейшн;

лекции;

контакт со стихиями и силами природы.

практики отпускания прошлого, очищения.

Ретрит в Фастове. Фото: скриншот

Если хотите на ретрит за границу, вариантов не меньше. Например, можно поехать на 8 дней в Черногорию и отдохнуть на берегу Адриатического моря в окружении гор. Это женская программа стоимостью 750 евро (35 000 грн), которая должна помочь исцелить внутреннюю боль и осознать собственную значимость.

"Вы узнаете, насколько целебно именно женское пространство, в котором мы будем находиться. Вы познакомитесь с различными практиками, обменяетесь опытом с другими участниками, получите энергию в целебном кругу. Мы будем погружаться в тело, растворяться в единстве и выходить за пределы разума", — говорится в описании.

В цену входит проживание на вилле, завтраки и участие во всех практиках, но отдельно придётся заплатить за билет в Черногорию. Личные расходы тоже не покрываются.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут поехать на летний отдых в Египет или Турцию. Эти государства предлагают туристам множество курортов по системе "все включено", которые стоят относительно недорого.

Также мы писали, сколько дней основного ежегодного отпуска имеют педагогические сотрудники в 2025 году. Учителям в Украине положено 54 календарных дня отдыха, в основном это летний период, когда ученики на каникулах.