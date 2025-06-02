Путевки в Болгарию 2025 — сколько украинцам надо денег на отдых летом

Курорт в Болгарии. Фото: Tripadvisor

Летом принято отдыхать на курортах. Одним из популярных направлений для украинцев давно стала Болгария. Там относительно недорого, благоприятный климат, много хороших отелей, где клиентов обслуживают по системе "все включено", вкусная еда в ресторанах и немало развлечений для взрослых/детей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, во сколько обойдется поездка на 7 дней в Болгарию.

Реклама

Читайте также:

Путевки в Болгарию 2025

Два самых популярных курорта Болгарии — "Солнечный берег" и "Золотые пески". Если рассматривать очень бюджетные варианты (без питания, но с трансфером), то стоимость путевок начинается ориентировочно от 10 000 грн. Отель за такие деньги будет не самым лучшим, как и расположение, зато удастся сэкономить на личные нужды.

Отдых по системе "все включено" обойдется минимум вдвое дороже. Например, проживание в течение пяти дней в четырехзвездочном отеле Sunset Sunny Beach стоит 18 195 грн. Сумма включает проезд, групповой трансфер, питание и медицинское страхование.

Путевки в Болгарию. Фото: скриншот

Чтобы заселиться на шесть ночей в четырехзвездочном отеле на первой линии моря, придется заплатить от 1000 долларов (для двух взрослых). В цену входит обслуживание по системе "все включено", бесплатное такси из аэропорта, проживание в стандартном двухместном номере с балконом.

Отели в Болгарии. Фото: скриншот

На что нужны деньги в Болгарии

Если питание включено в стоимость путевки, можно не волноваться за расходы на еду. Хотя не помешает приберечь немного денег на рестораны/кофейни за пределами отеля. Заведения в Болгарии представлены в разных ценовых категориях, поэтому туристы могут выбрать как бюджетные локации, так и престижные, учитывая свои материальные возможности.

Другие потенциальные расходы, которые сопровождают всех отдыхающих, — это аренда зонтиков и лежаков на пляже, местные развлечения (катание на парашюте, прогулка на катере, водные лыжи и т.д.), экскурсии, сувениры. На это не обязательно тратить деньги, можно обойтись бесплатным пребыванием на пляже и удобствами, которые предлагает отель.

Напомним, многие украинцы любят ездить на ретриты. Так называют отдых для тела и души, где туристов ждет уединение, спокойная атмосфера, оздоровление, духовные практики, работа с эмоциями и тому подобное. Мы узнали, куда могут поехать украинцы и сколько стоят ретриты.

Также мы писали, сколько стоит подъемник 2R на горнолыжном курорте Буковель. По нему ежегодно поднимаются сотни туристов, дабы полюбоваться видом. За детей до 6 лет платить не нужно, а взрослым надо потратить 400 грн за билет в 2025 году.