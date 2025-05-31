Найкращі курорти все включено — куди поїхати родинам із дітьми у 2025 році

Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Обираючи відпочинок на морі, туристи часто не замислюються, чи сподобається курорт "все включено" дітям. Адже дорослим і підліткам потрібні різні розваги. Щоб дитина не залишилася розчарована поїздкою, рекомендуємо звернути увагу на напрямки, які ідеально підійдуть для сімейного відпочинку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати родинам із дітьми влітку 2025 року.

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Курорти "все включено" для дітей

Аби малеча почувалися щасливою, необхідно забезпечити розважальну програму, зокрема спеціальні дитячі басейни, ігрові майданчики, активності з аніматором, екскурсії, навіть аквапарк. Спільні зони на території готелю чи пляжу повинні бути обладнані таким чином, щоб батьки спокійно відпочивали, не хвилюючись за безпеку і зайнятість дітей.

Кіпр, Протарас

Родини можуть обрати тризірковий готель Toxotis Hotel Apts, де проживання та обслуговування за системою "все включено" обійдеться дорослому та дитині в 50 000 грн за п’ять ночей. Локація має відкритий басейн, фітнес-центр, сад і безплатний приватний паркінг. До пляжу — всього 700 м.

Дітям також передбачені різноманітні зручності: спеціальне меню, ігровий майданчик, аніматори, басейн, настільний теніс. Окремо можна замовити дитяче ліжечко в номер і стільчик для годування, тож батькам не доведеться везти меблі на курорт.

Відпочинок на Кіпрі, Протарас. Фото: скриншот

Чорногорія, Бечичі

Більш дешева альтернатива — чотиризірковий готель Mediteran Conference& Resort. За пять ночей проживання гостям потрібно заплатити всього 21 649 грн (ціна за 1 дорослого та 1 дитину). Локація розташована буквально на березі моря, має відкритий і закритий басейни, а також аквапарк спеціально для малечі (відкритий з середини червня до кінця вересня, залежно від погодних умов).

Окремо діти можуть розважатися на ігровому майданчику чи з аніматорами, а батьки — грати в настільний теніс/волейбол/бадмінтон, займатися у фітнес-клубі, смакувати коктейлями біля басейну тощо.

Відпочинок у Чорногорії, Бечичі. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, відпочиваючи на гірськолижному курорті Буковель, потрібно знати про зручні місця для паркування. Там функціонують багаторівневі паркінги і стоянки відкритого типу. Вартість послуг для відвідувачів починається від 75 грн за годину.

Також ми писали, що досвідчений турист Колін Ріллі, який побував у понад 60 круїзах, назвав три курорти, обов'язкові для відвідування. Він порекомендував поїхати на відпочинок у Норвегію, на Майорку та Канарські острови.