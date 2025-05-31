Лучшие курорты все включено — куда поехать семьям с детьми в 2025 году

Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Выбирая отдых на море, туристы часто не задумываются, понравится ли курорт "все включено" детям. Ведь взрослым и подросткам нужны разные развлечения. Чтобы ребенок не остался разочарован поездкой, рекомендуем обратить внимание на направления, которые идеально подойдут для семейного отдыха.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать семьям с детьми летом 2025 года.

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Курорты "все включено" для детей

Дабы дети чувствовали себя счастливыми, необходимо обеспечить развлекательную программу, в частности специальные детские бассейны, игровые площадки, активности с аниматором, экскурсии, даже аквапарк. Общие зоны на территории отеля или пляжа должны быть оборудованы таким образом, чтобы родители спокойно отдыхали, не волнуясь за безопасность и занятость детей.

Кипр, Протарас

Семьи могут выбрать трехзвездочный отель Toxotis Hotel Apts, где проживание и обслуживание по системе "все включено" обойдется взрослому и ребенку в 50 000 грн за пять ночей. Локация имеет открытый бассейн, фитнес-центр, сад и бесплатный частный паркинг. До пляжа — всего 700 м.

Детям также предусмотрены разнообразные удобства: специальное меню, игровая площадка, аниматоры, бассейн, настольный теннис. Отдельно можно заказать детскую кроватку в номер и стульчик для кормления, так что родителям не придется везти мебель на курорт.

Отдых на Кипре, Протарас. Фото: скриншот

Черногория, Бечичи

Более дешевая альтернатива — четырехзвездочный отель Mediteran Conference& Resort. За пять ночей проживания гостям нужно заплатить всего 21 649 грн (цена за 1 взрослого и 1 ребенка). Локация расположена буквально на берегу моря, имеет открытый и закрытый бассейны, а также аквапарк специально для малышей (открыт с середины июня до конца сентября, в зависимости от погодных условий).

Отдельно дети могут развлекаться на игровой площадке или с аниматорами, а родители — играть в настольный теннис/волейбол/бадминтон, заниматься в фитнес-клубе, наслаждаться коктейлями возле бассейна и т.д.

Отдых в Черногории, Бечичи. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, отдыхая на горнолыжном курорте Буковель, нужно знать об удобных местах для парковки. Там функционируют многоуровневые паркинги и стоянки открытого типа. Стоимость услуг для посетителей начинается от 75 грн за час.

Также мы писали, что опытный турист Колин Рилли, который побывал в более 60 круизах, назвал три курорта, обязательные для посещения. Он порекомендовал поехать на отдых в Норвегию, на Майорку и Канарские острова.