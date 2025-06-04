Літні курорти в Україні — де варто побувати турситам

Курорт Трускавець. Фото: wikipedia.org

Літо дає нам чудову можливість відпочити та набратися сил. На щастя, Україна багата неймовірними перлинами із мінеральними водами та красивою природою.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найпопулярніші курорти в Україні, які варто відвідати цього літа.

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Буковель (Івано-Франківська область)

Найбільший гірськолижний курорт України у серці Карпат. Від неймовірних гірських краєвидів у вас перехопить подих. Це місце ідеально підходить як для сімейного відпочинку, так і для активних мандрівників.

Трускавець (Львівська область)

Один із найвідоміших бальнеологічних курортів Європи. Воно відоме мінеральною водою "Нафтуся", яка має лікувальні властивості. Тут розвинена медична база, що дозволяє поєднати оздоровлення з відпочинком на природі. Спокійна атмосфера, чисте повітря та чарівна природа Прикарпаття сприяють повному відновленню сил.

Східниця (Львівська область)

Невелике гірське містечко із понад 30 джерелами мінеральних вод. Курорт ідеальний для тих, хто шукає спокій, чисте повітря та оздоровлення. Карпатські пейзажі створюють ідеальні умови для релаксу. Тутешній мікроклімат позитивно впливає на серцево-судинну та імунну системи.

Нагадаємо, ми розповідали, де неподалік Києва можна порибалити. Також ми писали про унікальність озера Герашаська на Закарпатті.