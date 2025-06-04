Летние курорты в Украине - где стоит побывать турситам

Курорт Трускавец. Фото: wikipedia.org

Лето дает нам прекрасную возможность отдохнуть и набраться сил. К счастью, Украина богата невероятными жемчужинами с минеральными водами и красивой природой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых популярных курортах в Украине, которые стоит посетить этим летом.

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Буковель (Ивано-Франковская область)

Крупнейший горнолыжный курорт Украины в сердце Карпат. От невероятных горных пейзажей у вас перехватит дыхание. Это место идеально подходит как для семейного отдыха, так и для активных путешественников.

Трускавец (Львовская область)

Один из самых известных бальнеологических курортов Европы. Он известен минеральной водой "Нафтуся", которая обладает лечебными свойствами. Здесь развита медицинская база, что позволяет совместить оздоровление с отдыхом на природе. Спокойная атмосфера, чистый воздух и волшебная природа Прикарпатья способствуют полному восстановлению сил.

Сходница (Львовская область)

Небольшой горный городок с более 30 источниками минеральных вод. Курорт идеален для тех, кто ищет спокойствие, чистый воздух и оздоровление. Карпатские пейзажи создают идеальные условия для релакса. Здешний микроклимат положительно влияет на сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Напомним, мы рассказывали, где недалеко от Киева можно порыбачить. Также мы писали об уникальности озера Герашаска на Закарпатье.