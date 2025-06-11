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Главная Экономика Отдых "все включено" за 500 долларов — три бюджетных курорта

Отдых "все включено" за 500 долларов — три бюджетных курорта

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Дата публикации 11 июня 2025 09:10
Все включено за 500 долларов — куда поехать украинцам на бюджетный отдых
Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Отдых по системе обслуживания "все включено" не обязательно будет дорогим. Украинцы могут приобрести путевку на курорт всего за 500 долларов. Бюджетная поездка на море принесет немало положительных впечатлений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие направления выбрать для недорогого отдыха.

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Куда поехать за 500 долларов

По состоянию на июнь 2025 года сумма 500 долларов — это примерно 20 000 грн. За такие деньги (даже дешевле) украинцы могут отдохнуть на курорте в Болгарии. Например, всего 15 969 грн стоит путевка в город Бяла на побережье Черного моря. В стоимость тура входит поселение в трехзвездочном отеле Vemara Club (5 ночей), проезд, групповой трансфер из Киева, обслуживание по системе "все включено" и медицинская страховка.

Отдых "все включено" за 500 долларов — три бюджетных курорта - фото 1
Отель в Болгарии. Фото: скриншот

Чуть дороже обойдется поездка в Черногорию. За 22 939 грн можно поселиться в отеле Apartments Dimic Elite, который расположен на курорте Будва. Там развитая туристическая инфраструктура: всего 250 м до моря, набережная с множеством кафе и ресторанов, небольшие магазины, детские площадки, торговый центр TQ Plaza, рынок Zelena Piaca и т.д.

Отдых "все включено" за 500 долларов — три бюджетных курорта - фото 2
Отель в Черногории. Фото: скриншот

Еще один вариант бюджетного отдыха — Хорватия. За проживание в Hotel Val придется заплатить 24 899 грн. Кроме обслуживания по системе "все включено", гости получат близкое расположение к морю, вид на Трогирский залив и Далматинские острова, множество ресторанов и баров вдоль морского побережья.

Отдых "все включено" за 500 долларов — три бюджетных курорта - фото 3
Отель в Хорватии. Фото: скриншот

Напомним, в Испании туристов предупредили об опасности лесных пожаров. Речь идет о Канарских островах, где закончился сезон дождей и начали дуть горячие ветры.

Также мы писали, куда украинцам поехать на отдых в 2025 году. Не обязательно выбирать иностранные курорты, ведь в Украине есть Буковель (Ивано-Франковская область), Трускавец (Львовская область) и Сходница (Львовская область).

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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