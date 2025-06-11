Все включено за 500 долларов — куда поехать украинцам на бюджетный отдых

Отдых "все включено" за 500 долларов — три бюджетных курорта
Отдых по системе обслуживания "все включено" не обязательно будет дорогим. Украинцы могут приобрести путевку на курорт всего за 500 долларов. Бюджетная поездка на море принесет немало положительных впечатлений.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие направления выбрать для недорогого отдыха.
Куда поехать за 500 долларов
По состоянию на июнь 2025 года сумма 500 долларов — это примерно 20 000 грн. За такие деньги (даже дешевле) украинцы могут отдохнуть на курорте в Болгарии. Например, всего 15 969 грн стоит путевка в город Бяла на побережье Черного моря. В стоимость тура входит поселение в трехзвездочном отеле Vemara Club (5 ночей), проезд, групповой трансфер из Киева, обслуживание по системе "все включено" и медицинская страховка.
Чуть дороже обойдется поездка в Черногорию. За 22 939 грн можно поселиться в отеле Apartments Dimic Elite, который расположен на курорте Будва. Там развитая туристическая инфраструктура: всего 250 м до моря, набережная с множеством кафе и ресторанов, небольшие магазины, детские площадки, торговый центр TQ Plaza, рынок Zelena Piaca и т.д.
Еще один вариант бюджетного отдыха — Хорватия. За проживание в Hotel Val придется заплатить 24 899 грн. Кроме обслуживания по системе "все включено", гости получат близкое расположение к морю, вид на Трогирский залив и Далматинские острова, множество ресторанов и баров вдоль морского побережья.
Напомним, в Испании туристов предупредили об опасности лесных пожаров. Речь идет о Канарских островах, где закончился сезон дождей и начали дуть горячие ветры.
Также мы писали, куда украинцам поехать на отдых в 2025 году. Не обязательно выбирать иностранные курорты, ведь в Украине есть Буковель (Ивано-Франковская область), Трускавец (Львовская область) и Сходница (Львовская область).
Читайте Новини.LIVE!