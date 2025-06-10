Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Найдешевші курорти для відпочинку "все включено" — куди поїхати

Найдешевші курорти для відпочинку "все включено" — куди поїхати

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 16:10
Найдешевші курорти все включено — де українцям бюджетно відпочити у 2025 році
Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Літо — найкращий час для відпочинку на пляжі. Українці можуть обрати один із бюджетних курортів, де обслуговують гостей за системою "все включено". Не доведеться переплачувати за харчування і розваги, а також трансфер, оскільки всі витрати входять у вартість путівки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни вважаються найдешевшими для відпочинку "все включено" у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Де недорого відпочити влітку 2025

Відносно дешево обійдеться українцям путівка в сонячну Болгарію. Потрібно заплатити всього 11 021 грн за проживання протягом п’яти ночей у готелі Varshava (розташований на курорті "Золоті піски"). У ціну туру входить проїзд, груповий трансфер, обслуговування за системою "все включено" та медичне страхування.

Найдешевші курорти для відпочинку "все включено" — куди поїхати - фото 1
Готель у Болгарії. Фото: скриншот

Ще один бюджетний напрямок — Туніс. Це країна у Північній Африці, розташована на узбережжі Середземного моря. Відпочинок на популярному місцевому курорті — острові Джерба — обійдеться українцям всього у 20 800 грн. Стільки коштує поселення на сім ночей у чотиризірковому готелі Club Lella Mariam, який обслуговує клієнтів за системою "все включено".

У розпорядженні гостей — тераса, номери з кондиціонером, ресторан, бар, критий плавальний басейн і відкритий басейн, настільний теніс, аеробіка, волейбол, дитячий клуб, ігровий майданчик і багато інших зручностей. Пляж розташований на відстані 300 м.

Найдешевші курорти для відпочинку "все включено" — куди поїхати - фото 2
Готель у Тунісі. Фото: скриншот

Доволі дешево обійдеться поїздка в Єгипет. Всього за 18 190 грн можна поселитися на сім ночей у готелі Regency & Lodge. Він розташований у відомому туристичному місті Шарм-ель-Шейх, а навколишня інфраструктура може похвалитися безліччю магазинів, кав’ярень і ресторанів. На території містяться три відкриті басейни з прісною водою.

Найдешевші курорти для відпочинку "все включено" — куди поїхати - фото 3
Готель у Єгипті. Фото: скриншот

Нагадаємо, туристів в Іспанії попередили про небезпеку. На Канарських островах існує ризик виникнення лісових пожеж, оскільки сезон дощів уже закінчився.

Також ми писали, де можна відпочити влітку в Україні. Туристам рекомендують відвідати Буковель (Івано-Франківська область), Трускавець (Львівська область) і Східницю (Львівська область).

відпочинок Єгипет курорти Болгарія Туніс ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації