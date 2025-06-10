Найдешевші курорти все включено — де українцям бюджетно відпочити у 2025 році

Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Літо — найкращий час для відпочинку на пляжі. Українці можуть обрати один із бюджетних курортів, де обслуговують гостей за системою "все включено". Не доведеться переплачувати за харчування і розваги, а також трансфер, оскільки всі витрати входять у вартість путівки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни вважаються найдешевшими для відпочинку "все включено" у 2025 році.

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Відносно дешево обійдеться українцям путівка в сонячну Болгарію. Потрібно заплатити всього 11 021 грн за проживання протягом п’яти ночей у готелі Varshava (розташований на курорті "Золоті піски"). У ціну туру входить проїзд, груповий трансфер, обслуговування за системою "все включено" та медичне страхування.

Готель у Болгарії. Фото: скриншот

Ще один бюджетний напрямок — Туніс. Це країна у Північній Африці, розташована на узбережжі Середземного моря. Відпочинок на популярному місцевому курорті — острові Джерба — обійдеться українцям всього у 20 800 грн. Стільки коштує поселення на сім ночей у чотиризірковому готелі Club Lella Mariam, який обслуговує клієнтів за системою "все включено".

У розпорядженні гостей — тераса, номери з кондиціонером, ресторан, бар, критий плавальний басейн і відкритий басейн, настільний теніс, аеробіка, волейбол, дитячий клуб, ігровий майданчик і багато інших зручностей. Пляж розташований на відстані 300 м.

Готель у Тунісі. Фото: скриншот

Доволі дешево обійдеться поїздка в Єгипет. Всього за 18 190 грн можна поселитися на сім ночей у готелі Regency & Lodge. Він розташований у відомому туристичному місті Шарм-ель-Шейх, а навколишня інфраструктура може похвалитися безліччю магазинів, кав’ярень і ресторанів. На території містяться три відкриті басейни з прісною водою.

Готель у Єгипті. Фото: скриншот

Нагадаємо, туристів в Іспанії попередили про небезпеку. На Канарських островах існує ризик виникнення лісових пожеж, оскільки сезон дощів уже закінчився.

Також ми писали, де можна відпочити влітку в Україні. Туристам рекомендують відвідати Буковель (Івано-Франківська область), Трускавець (Львівська область) і Східницю (Львівська область).