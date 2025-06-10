Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Самые дешевые курорты для отдыха "все включено" — куда поехать

Самые дешевые курорты для отдыха "все включено" — куда поехать

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 16:10
Самые дешевые курорты все включено — где украинцам бюджетно отдохнуть в 2025 году
Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Лето — лучшее время для отдыха на пляже. Украинцы могут выбрать один из бюджетных курортов, обслуживающих гостей по системе "все включено". Не придется переплачивать за питание и развлечения, а также трансфер, поскольку все расходы входят в стоимость путевки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны считаются самыми дешевыми для отдыха "все включено" в 2025 году.

Реклама
Читайте также:

Где недорого отдохнуть летом 2025

Относительно дешево обойдется украинцам путевка в солнечную Болгарию. Нужно заплатить всего 11 021 грн за проживание в течение пяти ночей в отеле Varshava (расположен на курорте "Золотые пески"). В цену тура входит проезд, групповой трансфер, обслуживание по системе "все включено" и медицинское страхование.

Самые дешевые курорты для отдыха "все включено" — куда поехать - фото 1
Отель в Болгарии. Фото: скриншот

Еще одно бюджетное направление — Тунис. Это страна в Северной Африке, расположенная на побережье Средиземного моря. Отдых на популярном местном курорте — острове Джерба — обойдется украинцам всего в 20 800 грн. Столько стоит поселение на семь ночей в четырехзвездочном отеле Club Lella Mariam, который обслуживает клиентов по системе "все включено".

В распоряжении гостей — терраса, номера с кондиционером, ресторан, бар, крытый плавательный бассейн и открытый бассейн, настольный теннис, аэробика, волейбол, детский клуб, игровая площадка и многие другие удобства. Пляж расположен на расстоянии 300 м.

Самые дешевые курорты для отдыха "все включено" — куда поехать - фото 2
Отель в Тунисе. Фото: скриншот

Довольно дешево обойдется поездка в Египет. Всего за 18 190 грн можно поселиться на семь ночей в отеле Regency & Lodge. Он расположен в известном туристическом городе Шарм-эль-Шейх, а окружающая инфраструктура может похвастаться множеством магазинов, кафе и ресторанов. На территории находятся три открытых бассейна с пресной водой.

Самые дешевые курорты для отдыха "все включено" — куда поехать - фото 3
Отель в Египте. Фото: скриншот

Напомним, туристов в Испании предупредили об опасности. На Канарских островах существует риск возникновения лесных пожаров, поскольку сезон дождей уже закончился.

Также мы писали, где можно отдохнуть летом в Украине. Туристам рекомендуют посетить Буковель (Ивано-Франковская область), Трускавец (Львовская область) и Сходницу (Львовская область).

отдых Египет курорты Болгария Тунис цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации