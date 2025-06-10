Самые дешевые курорты все включено — где украинцам бюджетно отдохнуть в 2025 году

Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Лето — лучшее время для отдыха на пляже. Украинцы могут выбрать один из бюджетных курортов, обслуживающих гостей по системе "все включено". Не придется переплачивать за питание и развлечения, а также трансфер, поскольку все расходы входят в стоимость путевки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны считаются самыми дешевыми для отдыха "все включено" в 2025 году.

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Относительно дешево обойдется украинцам путевка в солнечную Болгарию. Нужно заплатить всего 11 021 грн за проживание в течение пяти ночей в отеле Varshava (расположен на курорте "Золотые пески"). В цену тура входит проезд, групповой трансфер, обслуживание по системе "все включено" и медицинское страхование.

Отель в Болгарии. Фото: скриншот

Еще одно бюджетное направление — Тунис. Это страна в Северной Африке, расположенная на побережье Средиземного моря. Отдых на популярном местном курорте — острове Джерба — обойдется украинцам всего в 20 800 грн. Столько стоит поселение на семь ночей в четырехзвездочном отеле Club Lella Mariam, который обслуживает клиентов по системе "все включено".

В распоряжении гостей — терраса, номера с кондиционером, ресторан, бар, крытый плавательный бассейн и открытый бассейн, настольный теннис, аэробика, волейбол, детский клуб, игровая площадка и многие другие удобства. Пляж расположен на расстоянии 300 м.

Отель в Тунисе. Фото: скриншот

Довольно дешево обойдется поездка в Египет. Всего за 18 190 грн можно поселиться на семь ночей в отеле Regency & Lodge. Он расположен в известном туристическом городе Шарм-эль-Шейх, а окружающая инфраструктура может похвастаться множеством магазинов, кафе и ресторанов. На территории находятся три открытых бассейна с пресной водой.

Отель в Египте. Фото: скриншот

Напомним, туристов в Испании предупредили об опасности. На Канарских островах существует риск возникновения лесных пожаров, поскольку сезон дождей уже закончился.

Также мы писали, где можно отдохнуть летом в Украине. Туристам рекомендуют посетить Буковель (Ивано-Франковская область), Трускавец (Львовская область) и Сходницу (Львовская область).