Бюджетный отдых all inclusive — какие курорты обойдутся в 400 долларов (фото)

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Студенты — народ бедный, по крайней мере, существует такой стереотип. Чтобы не потратить все сэкономленные деньги на летнюю поездку за границу, стоит выбрать одно из бюджетных направлений. Отдых на курорте, где обслуживают по системе "все включено", не обязательно дорогой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие курорты поехать украинским студентам за 400 долларов.

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Украинцы ошибочно считают, что отдыхать в Египте — дорогое удовольствие. Но существуют бюджетные туры, от которых туристы получат максимальное удовольствие. Например, поселение в четырехзвездочном отеле Sharm Cliff Resort (Шарм-эль-Шейх) обойдется в 17 131 грн за шесть ночей. Он расположен на второй береговой линии, предлагает гостям два бассейна, бары, рестораны, зоны для спортивных игр и релакса.

Отель в Египте. Фото: скриншот

Одно из самых бюджетных европейских направлений — это солнечная Болгария. Отдых на популярном курорте "Золотые пески" будет стоить студентам всего 12 746 грн. Это цена за поселение на три дня в отеле Perla. Путевка включает проезд, групповой трансфер, питание по системе "все включено" и медицинское страхование. Помещение расположено на расстоянии 100 метров от пляжа, на первой линии.

Отель в Болгарии. Фото: скриншот

Чуть дороже будет стоить поездка в Албанию — ориентировочно 440 долларов. Четырехзвездочный отель Amfora в городе Дуррес (расположен в центральной части албанского побережья) обойдется в 18 292 грн за два дня проживания. На его территории есть открытый бассейн, конференц-зал, ресторан и сауна. Расстояние до пляжа — всего 200 метров.

Отель в Албании. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут выбрать один из бюджетных курортов, где отдых в течение 5 дней в отеле по системе "все включено" обойдется в 500 долларов. Недорогими направлениями являются Черногория, Болгария, Хорватия, Тунис и Египет.

Также мы писали, сколько надо отдать за путевку в Черногорию. Если выбрать отель с системой обслуживания "все включено", удастся поселиться на несколько дней за 23 000 грн.