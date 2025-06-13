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Главная Экономика Отдых "все включено" за 300 долларов — два бюджетных курорта

Отдых "все включено" за 300 долларов — два бюджетных курорта

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Дата публикации 13 июня 2025 10:05
Отдых all inclusive за 300 долларов — куда поехать украинцам летом 2025
Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Два бюджетных курорта 2025

Отдых на курорте по системе обслуживания "все включено" не может быть дешевым, но и дорогим его не назовешь. По крайней мере, существуют бюджетные направления, которые обойдутся туристам ориентировочно в 300 долларов за несколько дней. Мы узнали, какие горящие путевки стоит выбрать летом 2025 года и не заплатить "все деньги мира".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие курорты поехать украинцам всего за 300 долларов.

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Два бюджетных курорта 2025

Один из популярных недорогих курортов — это "Солнечный берег" в Болгарии. Тур "все включено" обойдется всего в 10 477 грн на одного человека. За такие деньги туристы получат поселение на три дня в отеле Azurro, групповой трансфер, питание и медицинскую страховку. До моря — всего несколько десятков метров. Рядом с отелем есть торговый комплекс и лунапарк, а также множество баров, ресторанов, магазинов и ночных клубов.

Отдых "все включено" за 300 долларов — два бюджетных курорта - фото 1
Отель в Болгарии. Фото: скриншот

Другое бюджетное направление — Турция. Трехзвездочный отель Club Bayar Beach в Алании расположен на первой линии моря, расстояние до собственного пляжа — всего 30 метров. Путевка обойдется туристам в 10 654 грн (две ночи, обслуживание по системе "все включено"). Гости могут развлечься живой музыкой, караоке, водными горками, бильярдом, волейболом и другими удобствами.

Отдых "все включено" за 300 долларов — два бюджетных курорта - фото 2
Отель в Турции. Фото: скриншот

Если немного увеличить бюджет (до 400 долларов), то удастся отдохнуть в Египте. На знаменитом курорте Шарм-эль-Шейх туристам доступны разнообразные развлечения, а проживание в четырехзвездочном отеле Sharm Cliff Resort обойдется в 18 044 грн за пять ночей. Гостям доступны два бассейна, рестораны, бары, зоны для игр и т.д.

Отдых "все включено" за 300 долларов — два бюджетных курорта - фото 3
Отель в Египте. Фото: скриншот

Напомним, власти Испании предупредили туристов об опасности лесных пожаров. Речь идет о Канарских островах. Предупреждение касается популярных для посещения мест: Тенерифе, Эли-Хейрро и других.

Также мы писали, куда лучше всего поехать на отдых семьям с детьми. Хорошими вариантами путешествия являются Кипр и Черногория. На территории отелей предусмотрены разнообразные удобства и развлечения для маленьких туристов.

Турция отдых курорты Болгария цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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