Отпуск на острове мечты — куда украинцам поехать за 500 долларов на две недели

Пляж Порту-Санту. Фото: Tripadvisor

Чтобы незабываемо отдохнуть на острове мечты, не обязательно тратить невероятные суммы. Поездка на курорт может быть бюджетной при условии правильной организации. Надо только найти недорогой отель, дабы уложиться в 500 долларов вместе с расходами на питание.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут отдыхать за 500 долларов в течение двух недель.

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Какой остров выбрать для отдыха

Популярным решением является Крит — известный греческий остров, который подходит для туристов с ограниченным бюджетом. Его широкие песчаные пляжи, колоритная атмосфера и шумные развлечения привлекают путешественников со всего мира. Чтобы уложиться в 500 долларов на две недели, придется поселиться в общем четырехместном номере.

Проживание в хостеле Matala обойдется украинцам в 13 072 грн (период с 7 по 20 июля 2025 года). Расстояние до пляжа — аж 800 метров, но на территории есть открытый бассейн и множество местных развлечений, поэтому скучать гостям не придется. На питание и дополнительные расходы останется примерно 7 000 грн, или 170 долларов.

Бюджетные отели на острове Крит. Фото: скриншот

Еще один остров, на котором мечтают побывать туристы, — Порту-Санту. Он расположен в северной части Атлантического океана, входит в архипелаг Мадейра. Локация маленькая, но обеспечивает отдыхающих шикарным песчаным 9-километровым пляжем с уникальным мелким шелковистым песком, обладающим терапевтическими свойствами.

За проживание в общем 10-местном номере (Porto Santo Destination) в течение 14 дней нужно заплатить 13 272 грн. Из окон открывается невероятный вид на пляж и лазурь океана. Вряд ли кому-то захочется покидать остров, похожий на райский уголок.

Бюджетный отель на острове Порту-Санту. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут посетить популярные курорты, заплатив за путевки всего 300 долларов. Столько стоит отдых в Болгарии и Турции. Конечно, отель будет не самым лучшим, зато удастся сэкономить деньги на дополнительные развлечения.

Также мы писали, сколько пенсионерам надо денег, чтобы поехать на курорт по системе обслуживания "все включено". Отель в Болгарии обойдется туристам всего в 12 198 грн за четыре дня. А Черногория будет стоить от 16 000 грн.