Отпуск на острове мечты — куда украинцам поехать за 500 долларов на две недели

Остров мечты за 500 долларов — куда бюджетно уехать на две недели
Чтобы незабываемо отдохнуть на острове мечты, не обязательно тратить невероятные суммы. Поездка на курорт может быть бюджетной при условии правильной организации. Надо только найти недорогой отель, дабы уложиться в 500 долларов вместе с расходами на питание.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут отдыхать за 500 долларов в течение двух недель.
Какой остров выбрать для отдыха
Популярным решением является Крит — известный греческий остров, который подходит для туристов с ограниченным бюджетом. Его широкие песчаные пляжи, колоритная атмосфера и шумные развлечения привлекают путешественников со всего мира. Чтобы уложиться в 500 долларов на две недели, придется поселиться в общем четырехместном номере.
Проживание в хостеле Matala обойдется украинцам в 13 072 грн (период с 7 по 20 июля 2025 года). Расстояние до пляжа — аж 800 метров, но на территории есть открытый бассейн и множество местных развлечений, поэтому скучать гостям не придется. На питание и дополнительные расходы останется примерно 7 000 грн, или 170 долларов.
Еще один остров, на котором мечтают побывать туристы, — Порту-Санту. Он расположен в северной части Атлантического океана, входит в архипелаг Мадейра. Локация маленькая, но обеспечивает отдыхающих шикарным песчаным 9-километровым пляжем с уникальным мелким шелковистым песком, обладающим терапевтическими свойствами.
За проживание в общем 10-местном номере (Porto Santo Destination) в течение 14 дней нужно заплатить 13 272 грн. Из окон открывается невероятный вид на пляж и лазурь океана. Вряд ли кому-то захочется покидать остров, похожий на райский уголок.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут посетить популярные курорты, заплатив за путевки всего 300 долларов. Столько стоит отдых в Болгарии и Турции. Конечно, отель будет не самым лучшим, зато удастся сэкономить деньги на дополнительные развлечения.
Также мы писали, сколько пенсионерам надо денег, чтобы поехать на курорт по системе обслуживания "все включено". Отель в Болгарии обойдется туристам всего в 12 198 грн за четыре дня. А Черногория будет стоить от 16 000 грн.
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